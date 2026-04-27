「ドジャース６−０カブス」（２６日、ロサンゼルス）

大谷翔平が１２戦６０打席ぶりとなる６号ソロ放った。

５−０の七回無死。左腕・ミルナーの初球、内角低めのシンカーを捉えて左中間へ運んだ。この試合３安打目が本塁打となり、ＮＨＫＢＳで解説を務めた今中慎二氏は「難しいインコース低め。それを左中間ですから。大谷らしい方向にホームランが出ましたね。本人は打った瞬間に手応えがありそうでしたね」と称賛した。

大谷はこの試合「１番・ＤＨ」で先発。今季初対戦となったカブス先発の今永に対して、フルカウントから四球を選ぶ。１死後、ヘルナンデスの２球目にスタートを切り、今季３個目の盗塁に成功。さらに捕手の悪送球が絡んで三塁へ進んだ。さらにパヘスの右犠飛で先制を踏んだ。

ドジャースはさらに２死二、三塁としてロハスの左越え適時二塁打で２点を追加して３−０とした。

大谷は二回２死でもカウント１−１から外角スライダーを右前打。五回は１ボールからスライダーを捉えて右翼線へ運んで二塁打として７試合ぶりのマルチ安打を記録していた。

大谷は２日のレンジャーズ戦で放った５号先頭弾を最後に止まっており、今季ワーストの１１戦ノーアーチ。直近１１試合の打撃成績は打率・１８２（４４打数８安打、７四死球）、ＯＰＳ・５４４と本来の力を出し切れていなかった。

試合はドジャースが勝ち連勝した。