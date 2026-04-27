【ユニコーンＳ展望】杉山晴厩舎の秘蔵っ子メルカントゥールが重賞勝ちへ　ケイアイアギトも海外遠征を糧に好勝負

第３１回ユニコーンステークス・Ｇ３は５月２日、京都競馬場のダート１９００メートルで行われる。

注目はメルカントゥール（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ルヴァンスレーヴ）はここまで３戦２勝、２着１回。レースぶりに安定感もある。半兄にダート短距離重賞を４勝したコパノキッキングがいて、まだまだ伸びしろも大きい。重賞でも上位争いになりそうだ。

ケイアイアギト（牡３歳、美浦・加藤征弘厩舎、父エスポワールシチー）はサウジダービーで５着。ＵＡＥダービーは中東情勢の悪化で自重したが、帰国してからの乗り込みは順調。先行して粘り強いレース運びが持ち味で、ここも崩れはなさそう。

シルバーレシオ（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父ルヴァンスレーヴ）もダートで安定した成績を収めている。前走は上がりの速い展開だったが、地力で差し切った。脚力は非凡なものがある。

ソルチェリア（牡３歳、栗東・大根田裕之厩舎、父ナダル）も前走の１勝クラスの勝ち方が良かった。スタートから主導権を握っての完勝で、ここもマイペースで行ければしぶとい。