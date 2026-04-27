◆米大リーグ ドジャース６―０カブス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・カブス戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数３安打１本塁打の活躍でチームを連勝に導いた。

大谷は、５点リードの７回先頭で迎えた４打席目は、初球を完璧に捉えた。２番手左腕ミルナーの初球８５・７マイルのシンカーを完璧に捉えると、１０９・８マイル（約１７６・７キロ）、角度２８度で飛び出した打球は左中間スタンドに吸い込まれた。衝撃の豪快弾に本拠地は熱狂の渦に包まれた。

相手先発は試合前時点で通算１０打数１安打、３三振と苦戦を強いられていた今永昇太投手。初回の１打席目は四球で出塁すると、盗塁も成功。１死一、三塁から４番パヘスの右犠飛で先制のホームを踏んでいた。今永からは３点リードの２回２死走者なしで迎えた２打席目は、快音を響かせて一二塁間を破るクリーンヒット。５回の３打席目は８０・８マイルのスライダーを捉えると、打球速度１０８・８マイル（１７５・１キロ）で右翼線に飛ばし、二塁打と、２打数２安打だった。

打線がつながったドジャース。投げては左腕ロブレスキーが６回１０９球を投げて４安打無失点の快投を見せ、ゲームメイク。２番手右腕エンリケスも無失点でつなぎ、３番手左腕ドライヤーも走者を背負ったが、無失点でつないで見せた。