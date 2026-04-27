◆米大リーグ ドジャース―カブス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

カブスは今永昇太投手（３２）が敵地のドジャース戦で先発したが、６回途中で今季ワーストの５失点で開幕戦以来の２敗目を喫した。「４番・右翼」でスタメン出場した鈴木誠也外野手（３１）は４打数無安打３三振に封じられ、カブスは今月１１日以来の連敗を喫した。

今永は大谷の対決で初回は四球を与え二盗を許した。犠飛と連続二塁打で３点を先取された。２回２死での第２打席ではカウント１−０からスイーパーを連投し、右前打を打たれた。５回１死での３度目の対戦は右翼線への二塁打を打たれたが、後続を断った。大谷とは通算１０打数１安打３三振と相性は良かったが、初のマルチ安打を許した。

それでも２回以降は要所を締めていたが、６回１死二、三塁でラッシングに適時右前打を打たれたところで降板した。続くエスピナルの打席で捕手ケリーが三塁へけん制悪送球し、５失点目も記録された。５回１／３で６安打５失点３四球６奪三振。１００球を投げてストライク５７球。防御率は３・１５となった。

鈴木はドジャースの今季無敗左腕ロブレスキに３打数無安打２三振。７回１死一、二塁のチャンスでは、リリーフのエンリケスと対戦。１００マイル超の剛球を投げ込んでくる右腕に必死にくらいついたが、空振り三振に倒れた。前日２５日（同２６日）には佐々木朗希投手から飛距離４０４フィート（約１、２３メートル）の特大４号を放っていたが、痛恨の３三振に倒れた。