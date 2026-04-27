頭の位置はつねにボールの右にある【三觜喜一のKWレッスン】

頭の位置はつねにボールの右にある【三觜喜一のキーワードレッスン】

ボールのポジションをチェック

ボールの位置に関する考え方は数多くあって、その中にはつねに同じ場所に置くという考えもありますが、私は傾斜地や打ちたい球筋によって、位置はすべて変えるべきだと考えています。ですので「ここに置く」という固定観念をなくしたほうがうまくいくと思います。ただし最低限のルールがあり、それは「ボールの延長線に対して頭は右にある」というものです。ボールを右足の前に置いていても、頭はそのボールよりも右になければなりません。頭がボールよりも左にある「右足の前」というセッティングはあり得ない、ということです。そのように構えた瞬間に、体は開いているのでトップしやすくなります。たとえば林から低い球で、枝の下を抜いて脱出しようというような状況では、ボールを右に置いたまではいいのですが、頭が左にあるとトップやチョロになってしまうわけです。このような場合は頭をボールの右に置けば、しっかりと芯に当たった低い球を打つことがで

きます。頭がボールの右にあるのは、ハンドファーストインパクトを作る大前提であり、バンカーショットなど特殊な場合を除き、つねにこのルールが適用されることを知りましょう。

【出典】『最強インパクトを作る うねりスイング(世界基準のゴルフを身に付ける!)』著者：三觜喜一