台湾プロ野球チームのチアリーダー・Rakuten Girls、選抜10人が『ヤンマガ』登場 個性あふれる美しさ披露
27日発売の『週刊ヤングマガジン』22/23合併号の巻末グラビアに、台湾のプロ野球チーム・楽天モンキーズの公式チアリーダー「Rakuten Girls」が登場している。
【写真】個性あふれる美しさ！「Rakuten Girls」10人一覧
登場したのは、唯一の日本人メンバーとして台湾で3年活動している高橋佳帆をはじめ、穎樂（インルー）、笑笑（シャオシャオ）、Kira、Mika、廉世彬（ヨム・セビン）、若潼（ロートン）、ユハン、彭彭（ポンポン）、ウィニーの選りすぐりのメンバーたち。
今回は、スペシャルコラボ企画として「ヤンマガ杯」を開催。読者からの投票を多く集めた選抜メンバーは日本で撮影を行い、再び本誌に登場する権利を獲得できる。
なお、同号の表紙・巻頭グラビアには加藤玲菜、巻中グラビアにはミス慶應理工グランプリの青野さくらが登場する 。
【写真】個性あふれる美しさ！「Rakuten Girls」10人一覧
登場したのは、唯一の日本人メンバーとして台湾で3年活動している高橋佳帆をはじめ、穎樂（インルー）、笑笑（シャオシャオ）、Kira、Mika、廉世彬（ヨム・セビン）、若潼（ロートン）、ユハン、彭彭（ポンポン）、ウィニーの選りすぐりのメンバーたち。
今回は、スペシャルコラボ企画として「ヤンマガ杯」を開催。読者からの投票を多く集めた選抜メンバーは日本で撮影を行い、再び本誌に登場する権利を獲得できる。
なお、同号の表紙・巻頭グラビアには加藤玲菜、巻中グラビアにはミス慶應理工グランプリの青野さくらが登場する 。