開催：2026.4.27

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 6 - 3 [マーリンズ]

MLBの試合が27日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとマーリンズが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はランデン・ループ、対するマーリンズの先発投手はマックス・マイヤーで試合は開始した。

2回表、8番 グレアム・ポーリー 3球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでマーリンズ得点 SF 0-3 MIA

3回裏、さらにショートが悪送球でジャイアンツ得点 SF 1-3 MIA

6回裏、5番 ラファエル・ディバース 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 SF 2-3 MIA、7番 ドリュー・ギルバート 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 3-3 MIA

7回裏、4番 ケイシー・シュミット 初球を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでジャイアンツ得点 SF 6-3 MIA

試合は6対3でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのランデン・ループで、ここまで5勝1敗0S。負け投手はマーリンズのアンドルー・ナーディで、ここまで1勝1敗0S。ジャイアンツのミラーにセーブがつき、0勝0敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-27 07:24:18 更新