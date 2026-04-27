将棋の第84期名人戦七番勝負第2局が4月25・26日の両日、青森県青森市の「ホテル青森」で行われ、藤井聡太名人（竜王、王位、棋王、王将、棋聖、23）が挑戦者の糸谷哲郎九段（37）に勝利した。シリーズ成績を2勝0敗とし、防衛・4連覇に向けて大きな一歩を記した本局だが、白熱の終盤戦において、対局室に届いた“ある音”が対局者とファンの心を動かす一幕があった。

【映像】実際の汽笛の音

舞台となった「ホテル青森」は、海に面した青森港からほど近い場所に位置している。極限の集中力がぶつかり合う2日目の午後、静寂に包まれた対局室に突如として「ボーー」という深く響く重低音が届いた。

音の正体は、港から出航を告げる船の汽笛。緊張感が最大限に高まる最終盤の局面だったが、これには藤井名人と糸谷九段も思わず視線を上げ、揃って窓の方へ顔を向けて音の主を捜すような仕草を見せた。

この光景に、ABEMAで視聴していたファンからも「なんだなんだ？」「ほんとだ、汽笛？」「これは何の音？」と驚きの声が続出。一方で、港町ならではのハプニングに「情緒ありますね…演歌聴きたい」「海近いんだね」「ポーーもボーーも風情がある」と、遠征対局ならではの情緒を感じるコメントも多く寄せられた。

一時は「終盤でこれは気になるのでは」と心配する声も上がったが、対局者が一瞬だけ対局室の外へ目を向けるなど、張り詰めた空気が一瞬だけ和らぐような、地方対局ならではの印象的な場面となった。

盤上の激戦を制した藤井名人は、これで無傷の2連勝。一方、敗れた糸谷九段も随所に鋭い踏み込みを見せるなど、最後までファンを魅了する戦いを見せた。青森の海から届いた汽笛は、激闘を繰り広げた両者への、街からのエールのようにも響いていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）