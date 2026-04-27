渡部建がWBC観戦中に撮影した自撮り写真に写り込んだ衝撃の人物を明かした。

【映像】衝撃の人物が写り込んだ渡部建の自撮り

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。

これまで番組では、アンジャッシュ渡部建が世間に許されて地上波に復帰できるようにあらゆる手を尽くしてきた。昨年9月には、世間の怒りを買った2020年にタイムリープし、謝罪会見をやりなおし。地獄の謝罪会見を上書きして国民の記憶を書き換えたはずだったが、風向きは一向に変わらず地上波復帰はかなっていない。そこでこの日は、緊急企画「アンジャッシュ渡部建 リアル炎上からの大脱出 国民の皆様お許しくださいSP」が放送。引田天功大脱出シリーズの如く、渡部を小屋に閉じ込め、制限時間内に脱出できるか挑戦。万が一、制限時間内に脱出できなかった場合、小屋ごと渡部もろとも爆破する。見届け人として、インパルスの板倉俊之、みなみかわが登場した。

ロケの冒頭、大悟から「WBC見に行っとったのぉ」つっこまれる渡部。「やっぱり気付いた!?信じられないこと起きて…知り合いの方に挨拶に行って、家族に写真を送ろうと思ってインカメラで写真を撮ったら後ろに写ってた」と、なんと大悟とダイアン津田が渡部の自撮りに写り込んでいたことを告白し、その時の写真も公開した。「あ、やばい！これは気付かないでくれと思ったら…」と渡部は動揺したことを明かし、千鳥らは爆笑し盛り上がっていた。