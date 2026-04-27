『名探偵コナン』『SAKAMOTO DAYS』『プラダを着た悪魔』等…“覇権”を握るのはどの作品か？ 2026年GW映画戦線を占う
春休み商戦からゴールデンウィークへと続く映画興行は、例年“年間の流れ”を左右する重要な分水嶺だ。2026年も例外ではなく、アニメの定番強者から話題性抜群の新作、さらには実写の良作群までが揃い踏み。現時点の興行動向も踏まえながら、“GW覇権”の行方を占っていきたい。
【写真】驚異的再現度！ 目黒蓮主演『SAKAMOTO DAYS』ビジュアル＆激しいバトルシーン
【アニメ】安定の王者か、新星の逆襲か
まずは例年通り、GW興行の主軸を担うアニメ作品群から見ていこう。
現在公開中の『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』、そして『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』は、すでにファミリー層・コアファン双方を取り込み、盤石のスタートを切っている。特に『名探偵コナン』はシリーズとしてのブランド力が年々強化されており、初動の勢いをそのままGW本番まで維持できれば、今年も興行ランキング上位はほぼ確実だろう。
実際に『ハイウェイの堕天使』は。公開10日間（※4月19日時点）で観客動員422万人、興行収入63億円を突破。初日だけでも動員73.9万人、興収11.3億円というシリーズ歴代最高のスタートを切っており、前作比107％という数字がその勢いを裏付けている。この“初速の強さ”は、GW興行をけん引する存在としての信頼感を改めて示した形だ。
しかし、その背後で着実に数字を積み上げているのが『ドラえもん』だ。『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』は、公開から52日間で観客動員318万人、興行収入40億円を突破。週末観客動員ランキングでも6週連続1位を記録するなど、ロングランで安定した強さを見せている。派手な初動型の『コナン』に対し、“持続力”という点では依然として侮れない存在と言えるだろう。
一方で、注目の新規参戦が4月24日に公開されたばかりの『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』だ。世界的IPとしての知名度、ゲームファン層の厚み、さらにはファミリー需要との親和性を考えれば、爆発力という点では既存シリーズを凌ぐ可能性も秘めている。問題は公開タイミングと口コミの広がり方。コナンの牙城を崩すには、“初週の話題性”だけでなく“継続的な動員力”が問われる。
結果として、安定の『名探偵コナン』『ドラえもん』が基盤を固めつつ、『マリオ』がどこまで食い込めるか――アニメ部門は“三つ巴”の構図となりそうだ。
【実写洋画・邦画】話題性と作品力の真っ向勝負
実写勢は洋画・邦画ともに“バリエーションの豊かさ”が光るラインナップとなっている。
まず洋画では、ファッション映画の金字塔の続編である『プラダを着た悪魔２』が5月1日に公開。前作のファン層に加え、SNS世代への波及も期待でき、話題性という点ではトップクラスだ。
前作『プラダを着た悪魔』（2006）は世界的ヒットを記録し、日本でも興行収入17億円超えの成功を収めた作品だ。ファッション業界の裏側を描いたストーリーと、主人公の成長譚が幅広い層に支持され、公開から年月を経た現在でも“何度でも観たくなる映画”として語り継がれている。
さらに、メリル・ストリープ演じる鬼編集長ミランダの圧倒的な存在感や、劇中に登場する数々のファッションがカルチャーとして定着したこともあり、本作は単なるヒット作にとどまらず“アイコン的作品”としての地位を確立した。そうした背景を踏まえた続編となる『プラダを着た悪魔２』は、往年のファンはもちろん、新たな世代の観客も巻き込むポテンシャルを秘めており、まさに“老若男女が注目する一本”と言えるだろう。
一方、同日公開の『サンキュー、チャック』は、トロント国際映画祭観客賞受賞という実績を引っ提げた“評価型作品”。口コミが広がれば、ロングランヒットの可能性も見えてくる。
邦画では、4月29日公開の『SAKAMOTO DAYS』が最大の注目株だ。原作人気の高さに加え、アクションとエンタメ性を兼ね備えた作品として、若年層を中心に動員が見込まれる。GW序盤でどれだけ勢いを作れるかが鍵となるだろう。
主人公・坂本太郎を演じるのは、Snow Manの目黒蓮。4時間に及ぶ特殊メイクで“伝説の殺し屋の現在”を体現するという挑戦的な役どころに加え、高橋文哉、上戸彩といった幅広い層に訴求力を持つ人気俳優陣が脇を固める。さらに、横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、渡邊圭祐、北村匠海、八木勇征、生見愛瑠といった若手〜中堅の人気キャストが名を連ねており、いわゆる“推し活”での動員も見込まれる布陣だ。
アクションとコメディを融合させた原作の魅力に加え、このキャスティングの強度がどこまで興行に直結するのか。GW序盤で勢いを掴めば、実写勢の中でも台風の目となる可能性は十分にあるだろう。
そのほかにも、高橋一生主演『ラプソディ・ラプソディ』（5月1日公開）や、公開中の『人はなぜラブレターを書くのか』『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』といった作品が揃い、“尖り”と“堅実さ”が混在する状況だ。
ただし、興行的な覇権争いにおいては、やはり“初速”と“間口の広さ”が重要になる。その意味で、『プラダを着た悪魔２』と『SAKAMOTO DAYS』が実写勢の中心軸になる可能性が高い。
【番外編】おうち時間も“映画祭”に
とはいえ、GWの過ごし方は劇場だけではない。自宅で映画を楽しむ層に向けたコンテンツも見逃せない。
日本テレビ系『金曜ロードショー』では、5月1日にジブリ作品『耳をすませば』を放送。5月3日にはNHK総合で『岸辺露伴は動かない 懺悔室』がテレビ初放送される。
中でも注目なのが『怒りのサメロードGW映画祭│2026』。BSトゥエルビで5月2日〜6日の5夜連続無料放送されるこの企画は、サメ映画、ブルース・リー主演作、『マッドマックス 怒りのデス・ロード』など多彩なラインナップが放送される。劇場作品とは異なるベクトルながら、SNSでの盛り上がりや実況文化との相性も良く、“話題性”という意味では侮れない存在だ。
＊＊＊
アニメの王者『名探偵コナン』が安定感を見せるのか、それとも『マリオ』が一気に頂点を奪うのか。実写では『プラダを着た悪魔２』や『SAKAMOTO DAYS』がどこまで食い込むのか……。
多様な作品が出揃った2026年のGW興行は、例年以上に“読めない戦い”となりそうだ。最終的にどの作品が覇権を握るのか、その行方に注目したい。
（文：米田果織）
【写真】驚異的再現度！ 目黒蓮主演『SAKAMOTO DAYS』ビジュアル＆激しいバトルシーン
【アニメ】安定の王者か、新星の逆襲か
まずは例年通り、GW興行の主軸を担うアニメ作品群から見ていこう。
実際に『ハイウェイの堕天使』は。公開10日間（※4月19日時点）で観客動員422万人、興行収入63億円を突破。初日だけでも動員73.9万人、興収11.3億円というシリーズ歴代最高のスタートを切っており、前作比107％という数字がその勢いを裏付けている。この“初速の強さ”は、GW興行をけん引する存在としての信頼感を改めて示した形だ。
しかし、その背後で着実に数字を積み上げているのが『ドラえもん』だ。『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』は、公開から52日間で観客動員318万人、興行収入40億円を突破。週末観客動員ランキングでも6週連続1位を記録するなど、ロングランで安定した強さを見せている。派手な初動型の『コナン』に対し、“持続力”という点では依然として侮れない存在と言えるだろう。
一方で、注目の新規参戦が4月24日に公開されたばかりの『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』だ。世界的IPとしての知名度、ゲームファン層の厚み、さらにはファミリー需要との親和性を考えれば、爆発力という点では既存シリーズを凌ぐ可能性も秘めている。問題は公開タイミングと口コミの広がり方。コナンの牙城を崩すには、“初週の話題性”だけでなく“継続的な動員力”が問われる。
結果として、安定の『名探偵コナン』『ドラえもん』が基盤を固めつつ、『マリオ』がどこまで食い込めるか――アニメ部門は“三つ巴”の構図となりそうだ。
【実写洋画・邦画】話題性と作品力の真っ向勝負
実写勢は洋画・邦画ともに“バリエーションの豊かさ”が光るラインナップとなっている。
まず洋画では、ファッション映画の金字塔の続編である『プラダを着た悪魔２』が5月1日に公開。前作のファン層に加え、SNS世代への波及も期待でき、話題性という点ではトップクラスだ。
前作『プラダを着た悪魔』（2006）は世界的ヒットを記録し、日本でも興行収入17億円超えの成功を収めた作品だ。ファッション業界の裏側を描いたストーリーと、主人公の成長譚が幅広い層に支持され、公開から年月を経た現在でも“何度でも観たくなる映画”として語り継がれている。
さらに、メリル・ストリープ演じる鬼編集長ミランダの圧倒的な存在感や、劇中に登場する数々のファッションがカルチャーとして定着したこともあり、本作は単なるヒット作にとどまらず“アイコン的作品”としての地位を確立した。そうした背景を踏まえた続編となる『プラダを着た悪魔２』は、往年のファンはもちろん、新たな世代の観客も巻き込むポテンシャルを秘めており、まさに“老若男女が注目する一本”と言えるだろう。
一方、同日公開の『サンキュー、チャック』は、トロント国際映画祭観客賞受賞という実績を引っ提げた“評価型作品”。口コミが広がれば、ロングランヒットの可能性も見えてくる。
邦画では、4月29日公開の『SAKAMOTO DAYS』が最大の注目株だ。原作人気の高さに加え、アクションとエンタメ性を兼ね備えた作品として、若年層を中心に動員が見込まれる。GW序盤でどれだけ勢いを作れるかが鍵となるだろう。
主人公・坂本太郎を演じるのは、Snow Manの目黒蓮。4時間に及ぶ特殊メイクで“伝説の殺し屋の現在”を体現するという挑戦的な役どころに加え、高橋文哉、上戸彩といった幅広い層に訴求力を持つ人気俳優陣が脇を固める。さらに、横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、渡邊圭祐、北村匠海、八木勇征、生見愛瑠といった若手〜中堅の人気キャストが名を連ねており、いわゆる“推し活”での動員も見込まれる布陣だ。
アクションとコメディを融合させた原作の魅力に加え、このキャスティングの強度がどこまで興行に直結するのか。GW序盤で勢いを掴めば、実写勢の中でも台風の目となる可能性は十分にあるだろう。
そのほかにも、高橋一生主演『ラプソディ・ラプソディ』（5月1日公開）や、公開中の『人はなぜラブレターを書くのか』『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』といった作品が揃い、“尖り”と“堅実さ”が混在する状況だ。
ただし、興行的な覇権争いにおいては、やはり“初速”と“間口の広さ”が重要になる。その意味で、『プラダを着た悪魔２』と『SAKAMOTO DAYS』が実写勢の中心軸になる可能性が高い。
【番外編】おうち時間も“映画祭”に
とはいえ、GWの過ごし方は劇場だけではない。自宅で映画を楽しむ層に向けたコンテンツも見逃せない。
日本テレビ系『金曜ロードショー』では、5月1日にジブリ作品『耳をすませば』を放送。5月3日にはNHK総合で『岸辺露伴は動かない 懺悔室』がテレビ初放送される。
中でも注目なのが『怒りのサメロードGW映画祭│2026』。BSトゥエルビで5月2日〜6日の5夜連続無料放送されるこの企画は、サメ映画、ブルース・リー主演作、『マッドマックス 怒りのデス・ロード』など多彩なラインナップが放送される。劇場作品とは異なるベクトルながら、SNSでの盛り上がりや実況文化との相性も良く、“話題性”という意味では侮れない存在だ。
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アニメの王者『名探偵コナン』が安定感を見せるのか、それとも『マリオ』が一気に頂点を奪うのか。実写では『プラダを着た悪魔２』や『SAKAMOTO DAYS』がどこまで食い込むのか……。
多様な作品が出揃った2026年のGW興行は、例年以上に“読めない戦い”となりそうだ。最終的にどの作品が覇権を握るのか、その行方に注目したい。
（文：米田果織）