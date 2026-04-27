◆米女子プロゴルフツアー メジャー今季初戦 シェブロン選手権 最終日（２６日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）

最終ラウンド（Ｒ）が行われ、２９位で出た原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス）は１バーディー、３ボギーの７４と落とし、通算イーブンパーの３８位で終えた。

５年ぶり４度目のメジャーで初めて決勝Ｒに進出した原。同じ１９９８年生まれ「黄金世代」の勝みなみ（明治安田）と同組で回った最終日は、悔しいラウンドとなった。

１つ伸ばして迎えた７番パー３。ティーショットをグリーン脇のバンカーに打ち込み、約５メートルのパーパットを決めきれずボギーをたたいた。後半は１５番、１６番で連続ボギー。フェアウェーキープ率は７６・９％を記録したが、パット数は３２。今大会自身ワーストの７４とスコアを崩した。

原は大会を中継するＵ―ＮＥＸＴのインタビュー

応じ「７番を境になかなか流れをつかめない苦しい展開に持って行ってしまい、本当に評価するに値しないゴルフだった」と目を潤ませながら悔しがった。

◆原に聞く

―最終日を振り返って。

「７番を境になかなか流れをつかめない苦しい展開に持って行ってしまい、本当に評価するに値しないゴルフだった」

―７番のボギーは悔しさが残ったか。

「はい。なかなか自分の思うショットが出ていない中で、最もしてはいけないミスをしてしまった。引きずったわけではないけど、もっとイメージが出せなくなった。コントロールがうまくできなかった」

―５年ぶりのメジャーとなった４日間を振り返って。

「コースコンディションを楽しんでプレーできたと思うけど、またすごく大きな課題をもらった。もっと自分に期待を持ってこの地に立てるようにたくさん練習したい」

―収穫と課題は。

「転戦していく中で、自分の調子をどんどん上げていくことにフォーカスできないと、トーナメントで上位に食い込むのは難しくなってくる。一打一打を受け止めながらも自分に期待できるような練習をしていきたい」

―次週はメキシコでリビエラマヤオープンに臨む。

「初めてのメキシコなので、すごく楽しみ。毎週『切り替えて』という言葉を言って日曜日に去るのはすごく嫌だけど、いったん切り替えて自分の調子を上げていけるように週末に向けて取り組んでいきたい」