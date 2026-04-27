ロックバンド「RCサクセション」（以下・ＲＣ）のボーカルでフロントマンだった忌野清志郎さんが2009年５月２日に58歳で他界してから17年になる。今秋には忌野さんのドキュメンタリー映画も公開される。命日を前に、ブレーク前夜から初代プロモーターとして支えた宗像和男氏（79）が当サイトの取材に対し、不世出のロックスターへの思いを語った。



【写真】のっりのりでオリジナルデザインのウクレレを披露する忌野清志郎さん

忌野さんは1970年、3人組フォークグループだったＲＣのシングル曲「宝くじは買わない」でデビュー。72年には「ぼくの好きな先生」がヒットし、井上陽水の大ヒットアルバム「氷の世界」（73年）に収録された共作「帰れない二人」も注目されたが、不遇の時期が続いた。78年から５人編成のバンドとして再出発。出会いはその流れにあった。



宗像氏は「75年にキティレコードという会社に入り、海外で映画『ベルサイユのばら』製作の仕事に関わり、落ち着いた79年の夏頃だったか、たまたま社内で流れていた音楽の詞が全部（頭に）入ってきた。洋楽しか聴いてこなかった僕にとって、日本語の曲でそんなことはなかったので『これは何？』と、聴いていたディレクターに尋ねると『ＲＣサクセションというバンドです』。ヒットに至らなかった『ステップ！』に続くシングルを何にするかということで、デモテープをカセットで聴いていたと。その曲は『雨上がりの夜空に』でした」と振り返る。



そのディレクターは、後に山崎まさよし、スガシカオらを育てた音楽プロデューサーの森川欣信氏。宗像氏は１週間後、森川氏と渋谷のライブハウス「屋根裏」に足を運んだ。



「バンドの後に清志郎が遅れて出て来てオープニング曲『よォーこそ』が始まると観客は総立ちに。１曲目から僕は度肝を抜かれた。それから２時間半、アンコール曲の『指輪をはめたい』まで鳥肌が立ちっぱなし、冷や汗をかきっばなし。翌日、会社で『ＲＣの担当にしてください』と直訴し、特別宣伝マンとして、約２年半、担当しました」



現場で勢いを体感した。



「79年秋、渋谷公会堂にバウワウ、シーナ＆ザ・ロケッツとの３バンドで出演。RCが２番目に出てきた途端に会場が総立ちになり、１階の観客がワァーッと前に押し寄せてきた。何ごとかと思いました。RCが終わると、お客さんが半分くらい帰っちゃった。そこからですよ、実感があったのは。年が明けて『雨上がりの夜空に』でシングルを切り（80年1月発売）、それに合わせて『屋根裏』で４日間ライブをやって観客動員記録を塗り替えた」



担当時には、80年4月5日に東京・久保講堂で収録したライブアルバム「RHAPSODY（ラプソディー）」、オリジナルアルバムの「PLEASE」（80年12月）と「BLUE」（81年11月）、ベストアルバム「EPLP」（81年6月）をリリースした。



「スタジオ・ミュージシャンの演奏で録音したシングル盤『雨上がりの夜空に』に、メンバーは納得しなかった。ならば、ライブをそのまま出そうと、アルバム録音のためのワンマンをやった。それが『RHAPSODY』です。さらに、バンド形態になってからのシングルのＡ面Ｂ面を入れたオムニバスアルバム『EPLP』を作り、最後に『BLUE』を出して日本武道館へ。屋根裏から武道館に行くまでの２年半でアルバム４枚を作ったことになります。一番勢いのある時ですし、清志郎は売れない時からの曲を山ほど持っていました」



忌野さんはその後、RCやソロでの活動に加え、大ヒット曲「い・け・な・いルージュマジック」（82年）を生んだ坂本龍一さんとのコラボ、細野晴臣＆坂本冬美と91年に結成した音楽ユニット「HIS」、覆面バンド「THE TIMERS」（88～95年）など神出鬼没に活動の幅を広げ、俳優としても木村拓哉と共演したフジテレビ系ドラマ「ギフト」（97年）などで唯一無二の個性を発揮。画家、エッセイスト、自転車愛好家などでも知られた。



「僕は仕事を離れてアーティストとお茶や食事に行ったり…というのはあまりやらないんですけど、たまたま清志郎と話す機会があった時、『売れてお金が入ってきたら、何が欲しい？』と聞いた。すると彼は『車、買いたい』。車種は『モーリス・ミニ・クーパー』だと。それはイギリスの車で、僕は『清志郎に似合うよ。キャッシュでミニ・クーパーを買えるように俺も頑張るから』と約束した。僕が会社から離れた後、『最近、清志郎に会った』という後輩が『すごくかっこいいポルシェに乗ってましたよ』と言うので、『あれ？』となった。うれしい半面、ミニ・クーパーじゃなかったのかよ！って（笑）」



宗像氏はそんなエピソードも追憶。「僕がいまだに思うのは、売れてない時の清志郎が書いた曲が一番いい曲だということ。僕にとってはぴったりくる。一番いい時期に関われたと思います」。４歳下だった盟友を偲んだ。



（デイリースポーツ/よろず～ニュース・北村 泰介）