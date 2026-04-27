歌手の伊藤咲子が26日、自身のインスタグラムを更新。25日に都内で開催した「伊藤咲子 Spring Live 2026」について報告した。



【写真】黄色のドレスが映える ひまわり娘が手術乗り越え熱唱

「昨日はスプリングバースデーライブ90分を歌い切る事が出来ましたぁ！」と伝えた伊藤。1月に声帯ポリープの手術で入院し、3月17日の投稿では「2月27日から日常会話、3月3日から発声(歌唱は未だです)のお許し」が出たことを伝え、「4月の復帰までリハビリは続きますが頑張ります！」と記していた。



すでに夢グループの「夢コンサート」に参加しているが、今月13日にはリハーサルの様子を投稿し、25日に向けて着々と準備してきた。この日は熱唱している場面や代名詞の黄色のドレスに身を包んだ姿もアップし、「色々な気付きや学びがあり、手術をして本当に良かったと思えた瞬間でした。」と振り返った。



入院中にも見舞いに訪れていた友人の歌手・岩崎宏美も駆けつけ、2ショット写真もアップ。マッサージ器をプレゼントされたことを明かし、「入れるポーチがお揃いなの！ さだまさしさんと3人お揃いらしい ずーっと優しく寄り添ってくれる宏美に心から感謝」とつづった。



「お越し下さった お客様『ひまわり隊』も ありがとう」と結んだ伊藤に、のどの具合を気遣う声も。「元気で、歌いきれて良かったですね」「宏美ちゃんとのステキな仲いいですね」「素敵なお二人」「大好きな歌を歌い続けて下さい」などのコメントのほか、「久々のショートヘアも若々しくてお似合いです」とイメチェンしたヘアスタイルにも反響が寄せられた。



伊藤は1958年生まれ、東京都出身。73年に日本テレビ系｢スター誕生｣で優勝し、翌74年に｢ひまわり娘｣でデビューした。75年に「木枯しの二人」「乙女のワルツ」が大ヒット。89年の結婚を機に歌手活動を休止し実業家に転身したが、2003年に歌手活動を再開。17年の卵巣腫瘍の摘出手術を乗り越え、24年には50周年記念コンサートを開催している。



（よろず～ニュース編集部）