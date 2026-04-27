GWは都内から2時間以内の箱根・熱海へ　隠れた名店と絶景温泉で、日帰りでも宿泊でも心から癒される旅

GWは、忙しい新年度を駆け抜けた後の少し長めの休息。このお休みに、都内から1.5時間〜2時間ほどで行ける人気スポット、箱根と熱海に行ってみませんか。もちろん日帰りでも楽しめますが、せっかくのGW、ゆったり色々なところを回ってみるのもよさそうです。箱根と熱海の温泉やグルメなど、おすすめスポットをまとめた人気記事をご紹介します。

緑に癒されながら、温泉と体にやさしいグルメを楽しむ箱根旅

友人や大切な人とのプチ旅行で、箱根に足を運んだことがある人も多いのではないでしょうか。この記事では、箱根の中でも「定番」というよりは、「こんな素敵な場所があったんだ！」と感じられそうなスポットを9つ紹介しています。豊かな自然に臨む温泉、絶品グルメ、お土産情報など箱根の嬉しい情報がたくさん。初めての人も、行ったことがある人にもおすすめのスポットばかりです。

『箱根とうふ茶屋 八十八（やそはち）』八十八御膳 3960円 水のいい箱根は豆腐も旨い。大豆本来の甘みを感じる豆腐を、完全天日塩・ゆずぽん酢醤油・胡麻だれで食す。注文が入ってから土釜で炊く「箱根峠の釜めし」も◎

『天山湯治郷 天山』食事や休憩もでき、朝9時から日がな1日のんびり過ごすこともできる

実は老舗の名店がいっぱいだった！ 歴史を感じながらグルメと温泉を楽しむ熱海旅

都心から約2時間で行ける温泉街、熱海。温泉だけでなく、魚介類をはじめとしたおいしいグルメも有名な熱海は、太宰治や坂口安吾ら文豪が通った歴史ある街です。この記事では、温泉はもちろんのこと、新鮮な魚を食べられるお店、ちょっとレトロな喫茶店、文化人が愛したラーメン屋や洋食店など、おすすめのスポットを多数紹介しています。GWは、ちょっと遠くまで足を伸ばして、温泉とグルメに癒されてみるのはいかがでしょうか。

『魚とや』干物は300円〜から用意

『來宮神社』

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※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

【画像】こんな場所あったんだ！ このGWには箱根・熱海の新たな魅力を体験しよう（4枚）