「ひどい失敗だった」１得点で今季終了…日本人FWに元Jリーガーが厳しい指摘「彼が自信を失っていくのが分かった」

「ひどい失敗だった」１得点で今季終了…日本人FWに元Jリーガーが厳しい指摘「彼が自信を失っていくのが分かった」