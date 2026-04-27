ついにたどり着いた「最期の座標」―「喪の作業」の果てに見えたもの【『親友は山に消えた』】

「親友の死」と向き合うとき

親友・平賀淳の死を前に、作家・小林元喜は問い続けてきた。なぜ、自分はこの本(『親友は山に消えた』）を書かずにはいられなかったのか――。

前回までの記事はこちら

第1回『懺悔から救済へ――嫉妬にさいなまれた作家が、親友の死に直面して知った「書くことの意味」』

第2回『「高校を辞めてフリーターになる！」―反発と万能感がピークに達した「あのころの記憶」』

第3回『成功する親友への嫉妬――すれ違う二人のロスジェネが「行き着いた先」』

1回では、平賀の死をきっかけに噴き出した後悔と嫉妬、そして「書くこと」が懺悔であり、喪の作業であったことが語られた。

第2回では、90年代という時代の空気のなかで、反発と万能感を共有しながら互いを強く意識し合った二人の関係の原点をたどった。

そして第3回では、社会に出た二人の歩みが次第に分岐し、小林が挫折と喪失のなかでもがく一方で、平賀は着実に道を切り開いていく。

その差はやがて、言葉にしがたい感情となって小林の内面に蓄積していった。

では、その先にあったものは何だったのか。すれ違いながらも続いていた「親友」という関係は、どのようにして終わりを迎え、そして何を残したのか。

アラスカの大地で起きた出来事と、その後に残された時間。「親友の死」と向き合うなかで、小林は何を見つめ、何を書こうとしたのか。

「映画のように生きろ！」

藤岡雅 取材者として感じたのは、平賀さんが筆まめだったことの大きさです。手紙や手記が残っていたことで、エピソードが豊かに立ち上がってくる。取材対象者の手記が残っているのは、ノンフィクションでは大切な要素。平賀さんは、死してなお、小林さんの取材を助けたなと思います。

小林元喜 そうなんです。まだガラケーの時代、平賀は手紙をよく書いていました。でも、その後スマートフォンとかが出てくると、筆まめな人間でも書かなくなりますよね。LINEに書いているんでしょうけど。SNSがない時代から、平賀は僕にもよく手紙をくれました。そして、両親にも手紙を宛てていました。その手紙はどれも胸を打つんですよ。平賀は詩人でしたからね。

藤岡 そうでしたか、平賀さんは詩を書いていたんですね。

小林 はい。昔から書いていました。ポエトリーリーディングもやっていましたから。

藤岡 あまり周りに、そういう人がいなかったから……。大学生のときに付き合っていた彼女が書いていたくらい。

小林 僕の周りでも、詩を書くのは平賀ともう一人ぐらいでしたね。

藤岡 手紙は普通に、便箋に書くわけですか。

小林 撮影で山に行った時に、ハガキに書いて山小屋から送ってきましたね。自分のことを報告しつつ、最後の方には必ず「元喜がこれから羽ばたくよう祈っている」みたいなことを書いてくるんですよ。「元喜の感性で、ヒマラヤを小説にしてくれよ。必ず世に出してくれ」と。

僕への応援が最後に必ず入っていましたね。気遣いの人でした。

そして、なんでも思いついたらすぐにやるやつでしたね。僕らは20歳のとき、ニューヨークに旅行に行きました。平賀は日本映画学校でドキュメンタリーを専攻していたから、ドキュメンタリーチャンネルの「ディスカバリーに行きたい」と言い出したんです。その本社にね。「何をしに行くんだ」と尋ねても、とにかく行ってみたいというだけ。本社を外から眺めるだけだと思っていたら、あいつ「いくぞ」と言って、社屋に乗り込んでいったんですよ。別に企画があるわけじゃない、ましてや英語もしゃべれない。なんの成果の上がる見込みのないことでも、とりあえずやってみる。

それが平賀でした。

藤岡 小林さんだって、いきなり村上龍さんの実家に行っちゃったじゃないですか。

小林 まあ、そうなんですが、英語もできないのに本社に乗り込むなんて、本当にバカですよ（笑）。そうそう、本を書き終えてから、ひとつ彼の口癖を思い出したんですが、それは「映画のように生きろ」「漫画のように生きろ」でしたね。

藤岡 とにかく自分を鼓舞するのが上手です。つねに高揚感を求めていたんですね。

小林 映画の主人公を追っていたのでしょう。確かに平賀は、漫画みたいに生きていましたから。

藤岡 そして、小林さんも小説を書くぞと立ち上がってゆく。

小林 つらい面もありましたが、やっぱりそういうことだったんですね。ただ、「元喜、小説を書けよ」とか「それがお前の夢だろ」、みたいにダイレクトに言うタイプでもない。簡単じゃないし、平賀も僕がうまくいっていないことを知っていたので。でも、そのボールは投げ続けてくれました。

藤岡 そういう意味では、野口健さんとも似ています。平賀さんから投げられるボールを、どんな感情で受け止めていたんですか。

小林 平賀は山岳カメラマンとして結果をしっかり出してきた。『さよなら、野口健』でも書いたように、野口さんも結果を出した人ですから、彼らから受け取るボールは本音では苦しかった。「頼むから、もうやめてくれ」と思っていた時代がかなり長く続きました。

「自分たちが成功したから、そんなことを言うんだろ」と。

藤岡 それは、うつ病が深刻になっているから？

小林 そもそも、うつを患うようなメンタリティを持っているということですかね。ものの捉え方が、どこか人とずれているんです。それは、いま会社で働いていても感じます。

たとえば、日常の会話でも、ときに「そんなこと考えてんですか？」と驚かれることがある。「そこまで考えてたら、生きていけないでしょ」と。隣の席に座っている同僚の女の子によく言われるんです。でも、彼女はある日、「だから物が書けるのか……」と、ぼそりとつぶやいた。そう言われたり、「人と違うよね」と言われると、けっこう嬉しかったりもするんですが、日常の業務では、そのずれに悩まされることの方が多いのです。

平賀や野口さんはもちろん応援して言ってくれているのですが、言われれば言われるほどに、僕の捉え方は歪んでいく。「俺にとどめを刺したいのか」と、こんなふうに思ってしまうんです。

今はこうして本を出せるようになりましたから、冷静に話せていますが、これが叶っていなかったら、生きていなかったかもしれない。僕にとっては、本を出せるか、出せないかは、生きるか、死ぬかの問題だったのです。

藤岡 僕も、小林さんと飲みながら「これから良いことあるよ」、「書き続けることが大切」なんて軽口をたたいたりするけど、改めて話を聞くと必死に自分の心と格闘してきたんですね。

小林 いえいえ、おっしゃる通りだと本当にそう思うんですよ。家族を養えるだけのお給料をもらって、なんとか食べていける。それで十分じゃないかって。ただ、そうして自分の欲に蓋をするんですが、たまに平賀の声が届いてきて、反応する自分もいるわけです。デビューする前は、40歳を超えてもこの苦しみはまだ付きまとうのかと。もういい加減、解放されたいと、ずっと思っていました。

『さよなら、野口健』

藤岡 こうして前作『さよなら、野口健』を書き上げるわけですが、平賀さんには、この初稿を見てもらったそうですね。

小林 最初の原稿は、いま振り返れば自分でもダメだったと分かります。表面的に野口さんを書いただけでした。平賀は容赦なく「元喜、そうじゃないんだ」「なんでちゃんと描かないんだ」と言うわけです。

藤岡 題材の人物が隠していること、コンプレックスを抱いていることまで書こうとしないと、人間には迫れない。

小林 はい。平賀には「ダメだよ、野口さんを宣伝するんじゃないんだから」と言われた。「人間を描くというのはそういうことじゃないよね」、「俺たちはそんな話をずっとしてきたじゃないか」と、そんな感じでした。

藤岡 そう。だから『親友は山に消えた』でも、その意識でしっかりと書かれている。平賀さんの内面に迫る、ある種、“恥ずかしい過去”もしっかり描かれていて、だからこそ平賀さんの人生が伝わってきます。

平賀さん自身は、日本映画学校でのドキュメンタリーを作ったし、テレビ番組をたくさん作ってきました。プロになってからは、ドローンを駆使した彼にしか撮れない映像をたくさん撮った。「俺にしかできない仕事をしたい」ということにこだわってきました。

小林 ただ、社会人になってからはフォーマットが確立された仕事が多くて、それには満足していなかったのだと思いますね。やっぱり彼は映画が大好きなので、オーソドックスな番組作りというのは、彼が作りたかったものとは違ったと思うんです。ですから、僕に対して言った「そうじゃないだろ」という言葉は、本当は平賀が自分自身に向けたものでもあったと思います。

藤岡 きっとそうですね。

小林 互いに「そうじゃないだろ」と言い合いながら、実は相手を自分自身と重ねているんです。

藤岡 そして、2022年3月に『さよなら、野口健』が出版される。オリジナリティにあふれる作品でした。これが、平賀さんの「映画を撮りたい」という気持ちに火をつけたかもしれません。

そして、平賀さんは「番組」ではなく、「映画」というアウトプットを目指して、アラスカのハンター北壁に挑む登山家を撮影しようと動き出した……。小林さんが明らかにしたその経緯は、仕事ではなく、平賀さん自身の作品を撮りたいという挑戦でした。

小林 ええ。みんな気を使ってそうは言わないんですが、僕は背景に私の『さよなら、野口健』の刊行があったんだろうと思いました。だから、平賀はアラスカのハンターに行ったんです。

影響していないはずがないんですよ。

もちろん彼は、山岳カメラマンとして様々なプロジェクトをやってきた。だから100％だとは思いません。でも、1％や2％、やろうというきっかけになったり、気持ちを高めたりしたことはあっただろうなと。僕が平賀に影響されたように。

藤岡 平賀さんの経歴で特徴的だなと思うのは、企画が通らなくても撮りに行ってしまう、豊富な行動力です。

小林 そうそう、昔からそうなんですよ。だから今回も、まずは現地に行くというところから始めて、そこで事故に遭った。

死は、本当に終わりなのか？

藤岡 『親友は山に消えた』には、小林さんが死について必死に調べるシーンがあります。立花隆の『臨死体験』とか、エリザベス・キューブラー＝ロスの『死ぬ瞬間』を読むとか、理論物理学まで踏み込んで、肉体の現象を考察している。亡くなったあとに、その後の平賀さんがどうなったのかを知りたいということ。そこまで調べようと考えたのは、どうして？

小林 「死んだら終わり」とよく人は言うわけですけど、本当に終わりなのかなということをしっかり考えたかったからです。終わりというのは、どういうことですか、と。そんな発想は、誰もしないわけですが、そのテーマを追求した人はいるはずだと思って。人類の英知としてなにか答えがあるはずだと調べていき、『臨死体験』と『死ぬ瞬間』を手に取ったわけです。

読んでいくと世の中の理や仕組みたいなものは、サイエンスの世界でも実はほとんど解明されていないということが分かるわけです。でも、僕は結論として、死んでも終わりではないんだなと思いました。

お前の思い込みだろと言われるかもしれないけれど、まだ知られていない理屈があることを知ることができたことで、それなら、平賀は消えたわけじゃないんだなと。そう理解できて初めて、アラスカに行ってみようとなったのです。

藤岡 「喪の作業」が終わった瞬間ということですかね。

小林 平賀への思いが立ち上がったというか、僕の中で弔いをする準備ができたというのか、そんな感じでした。

藤岡 誰にでも当てはまることだと思いますが、『親友は山に消えた』を読んで、人との関係って何なのかを考えさせられた。二人は互いに影響し合い、これからも共鳴して響いていくのでしょう。

小林 そう思います。その気持ちが最後に、平賀と僕の関係をまったく知らないガイドのクレアにも届いたわけです。そして彼女は、僕を思い切り抱きしめて泣いていました。

本が発売になってからは、世代が違う若い女性から、「平賀さんに会ったことがあるような気がします」という感想をいただいた。こんな感想をもらうと、本が人をつなぐ力を感じますよね。

僕には「死んだら終わり」という言葉への抵抗もあったわけです。平賀の死を前にそんな解釈は必要ない。そして、「死んだら終わり、はい忘れて次に行きましょう」という社会の空気への抵抗でもあったわけです。そうじゃねえだろう、と。

本作が完結するまでの3年間一度も平賀淳のことが頭を離れたことはありません。けれど今は、淳が亡くなって無念だったとか、かわいそうだなとか、悲しい余韻はなくなった。今も一緒に生きているという実感を持つことができました。

無名にこそ人生があり、ドラマがある

藤岡 僕らが社会人になってから日本はどうしようもない30年をたどって、このままロスジェネは浮かばれないのかと思っていた。けれども、そんな時代でも、人はそれぞれの人生を編んでいたことを、この本は示していると思いました。

小林さん自身は、どう受け止めていますか。

小林 結局、インタビューの冒頭の話にもどるんですよね。業界では知る人ぞ知る平賀淳ですが、大谷翔平でもなければ、藤井聡太でもなければ、井上尚弥でもない。イーロン・マスクでもないし、孫正義でも柳井正でもありません。でも、そういう普通の人が生きて、亡くなることにもドラマがある。

藤岡 みんな、もっと身近な人や目の前で起きていることに向き合うべきだと。

小林 そうかもしれませんよね。

サマセット・モームは、「誰でも人生で一冊は面白い小説が書ける。それは自分の人生についてだ」と言いました。だから、親友・平賀淳を書いてみようと思ったんです。そして今は、モームが言ったことは本当だったと思いますね。

誰にとっても人生は唯一無二の大事なもの。無名の平賀淳を書いたからこそ、それが証明できたと思います。

生きるのは大変だけど、捨てたもんじゃないと、心からそう思います。

『親友は山に消えた』著者インタビュー無名対談【小林元喜×藤岡雅】

連載一覧

第1回『懺悔から救済へ――嫉妬にさいなまれた作家が、親友の死に直面して知った「書くことの意味」』

第2回『「高校を辞めてフリーターになる！」―反発と万能感がピークに達した「あのころの記憶」』

第3回『成功する親友への嫉妬――すれ違う二人のロスジェネが「行き着いた先」』

第4回（最終回）『ついにたどり着いた「最期の座標」―「喪の作業」の果てに見えたもの』

【もっと読む】懺悔から救済へ――嫉妬にさいなまれた作家が、親友の死に直面して知った「書くことの意味」【『親友は山に消えた』】