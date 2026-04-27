事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が26日夜、Xを更新。「ヘルプマーク」を、「ファッション」や「病（や）みアピール」目的で、安易に活用する若者がいるとの一部報道を引用し「誰でも簡単に手に入る仕組みを変えるべき」と訴えた。

ヘルプマークとは赤地にいずれも白の十字マークとハートマークが施されたマークで、義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、または妊娠初期の人など、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている人が、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、作成された。2012年に東京都で始まった取り組みで、その後各自治体に広がり、2017年から全国共通のマークで運用されている。

猪狩が引用した記事では、「ぴえん系」や「地雷系」や「量産型」などと呼ばれる「病んでいる」ことをステータスとする若者が、常に不安なため、着用し、着けている仲間で助け合っているとのエピソードが紹介されている。

猪狩は「『ファッション感覚や、病みアピールのツールとして安易に活用している人もいる』」との記事中の紹介を引用した上で「本来の用途とは違った使い方をする人が増えすぎているのなら、誰でも簡単に手に入る仕組みを変えるべきではないでしょうか」とつづった。