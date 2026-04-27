円本ブームに「分厚い中間層」の出現、「書き手のバブル」を支えた出版「商業化の時代」

出版不況やSNSの発達などにより、「ライターが食えなくなる」、すなわち文筆業のみによって生計を立てることが難しくなった、または今後困難になるという議論があります。この問題を考えるうえでは、歴史を振り返り、そもそも「職業作家」はどうやって生まれたのかを考える必要があるでしょう。「宮仕え」だった紫式部、職業作家の先駆けといえる井原西鶴、そして名文家ながら生活に困窮した石川啄木や樋口一葉…。出版文化が花開いた明治時代に突入すると、書き手のあり方も大きな変化を遂げます。

【前編を読む】漱石でも印税より給料のほうが高かった…「食える作家」の時代はいつ到来したのか

円本ブームでコンテンツ産業に

1926年（大正15年／昭和元年）から1929年（昭和4年）頃、改造社が仕掛けた『現代日本文学全集』に始まる「円本ブーム」（「1冊1円」という当時の価格帯を破壊する安値からこう呼ばれた）により、日本中に空前の読書熱が巻き起こりました。当初、数千部売れれば成功と言われた時代に、予約購読者が30万人を超えたのです。

円本ブームの成功は、出版を「特権的なインテリの趣味」から「巨大なコンテンツ産業」への転換点といえました。その後の吉川英治・江戸川乱歩など大衆文学の作家たちは、新聞連載と単行本、さらに映画化という多重の収益サイクルを確立していきます。

大日本雄辯會講談社（現・講談社）が1924年（大正13年）に創刊した『キング』は、発行部数100万部を突破し、人気雑誌で書くことは、テレビ黄金期においてゴールデンタイムの番組に出演するような影響力と収入を意味するようになりました。文筆活動は「夢の印税生活」へのパスポートとして認識されるようになったのです。

主な要因は、購買力の上昇とされています。出版社も書き手の確保という面からもその購買力に応じて原稿料を上げることになったのでした。ですが、購買力の上昇と同じくらい重要なのは、この「書き手のバブル」を支えた近代国民国家のインフラです。1900年代に就学率が90%を超え、文字を読める国民が数千万人に達したことや、定価販売、雑誌を地方まで届ける物流網、著作権保護の定着などです。

かつて政治学者のベネディクト・アンダーソンが論じたように、印刷資本主義（新聞や書籍の大量出版）が共通の言語的・文化的な場を形成し、顔の見えない人々が「国民」という一つの集団に所属しているという意識を生み出しました（『定本 想像の共同体 ナショナリズムの起源と流行』白石隆・白石さや訳、書籍工房早山）。

なかでも文化と芸術は、共通の歴史や伝統、言語を通じて国民の一体感を形成し、ナショナリズムの感受性を育てる「文化ナショナリズム」を強化します。そこでは、どのような物語も国家の物語として共有され、「日本人という意識」を高めるものとして機能します。

日本の貧困を記した松原岩五郎

1892年（明治25年）に『國民新聞』に連載され、当時の読者に凄まじい衝撃を与えた『最暗黒の東京』というルポルタージュが好例です。記者の松原岩五郎には、同じ日本人として貧困の現状を黙って見てはいられないという義憤がありました。

松原は、自らボロをまとい、人力車夫や残飯屋、マッチ貼りなどの底辺労働に身を投じ潜入取材を敢行。急速に近代化・西洋化を進める明治政府の偉業に埋もれた、東京の貧民窟の闇を徹底的に暴き出したのです。

松原の「生活は実に神聖なり、貧は実に壮重の事実なり」「鹿鳴館の仮装舞踏会（フハンシーボール）と貧民社会の庖厨（だいどこ＝台所のこと）騒ぎとに軽重のあるべき筈なし」という筆致には、一般庶民（平民）を基盤とする平等な社会を目指す「平民主義」の思想がありました。

これは「国粋的なナショナリズム」への対抗としての「開明的なナショナリズム」といえます。いずれにしても、新聞、雑誌、小説、詩作、ルポルタージュ……紙の上で「日本人」「日本語」「日本的であること」が語られ、読まれ、演じられ、自国への愛着と自尊心を涵養するコンテンツ製造装置として君臨し続けたのです。

昭和初期から戦後、高度経済成長期を経て、出版市場は「分厚い中間層」に支えられたステータス志向とともに爛熟期を迎えます。出版物の販売額が1976年に初めて1兆円を超えた後、右肩上がりに成長し、1990年代半ばに最大規模となりました。

書き手の立場からビッグ・ヒストリーを振り返ると、筆を執ることは特権階級のもとのされた「贈与と義務の時代」（〜18世紀）、国民国家に支えられた「商業化の時代」（19世紀後半〜20世紀末）、IT技術の進展に伴う「脱専業化の時代」（21世紀〜）というふうに区分けすることができるでしょう。

脱専業化の時代に突入した

「商業化の時代」から「脱専業化の時代」にまたがる、大正中期から平成中期までの「黄金時代」は、大手出版社や新聞社などが強力なゲートキーパー（門番）の役割を果たし、コンテンツの流通を独占していたことや、精度の高いテキストによる情報が紙媒体に限られていたことなどから、相対的に高い原稿料・印税が維持され、取材費など経費の面でも恩恵に与れていたのです。

そこにおいては、歴史的な出来事を国民総出で消費する大衆化・同質化や、文化・芸術による日本の国際的地位の向上への関心といった強い国民意識の醸成が、雑誌や書籍などの紙媒体を通じて達成されるというサイクルがまだ命脈を保っていたのです。

しかし、インターネットの時代に差し掛かると、途端に暗雲が立ち込めることになります。紙の雑誌が次々と部数減、休刊、廃刊に見舞われ、市場規模は急速にしぼんでいきました。再び書き手受難の時代が訪れたのです。

「ライター稼業だけでは生活できない」という悲鳴は、もっともらしく聞こえるかもしれません。ですが、ビッグ・ヒストリーの観点から見れば、そもそも紙媒体が元気だった時代は、IT革命以前のマスメディア中心の情報環境と、「分厚い中間層」の購買力に乗っかったボーナスタイムに過ぎなかったという事実があまりにも軽視されています。

国民国家が衰退し、情報のグローバル化が加速すれば、経済成長と共同体意識に依存した「書き手のバブル」が弾けるのは時間の問題でした。

わたしたちは、否応なしに「脱専業化の時代」を生きざるを得なくなったのです。

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【はじめから読む】漱石でも印税より給料のほうが高かった…「食える作家」の時代はいつ到来したのか