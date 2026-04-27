じつは「三菱」「三井」「住友」系列…エネルギー大手もIT大手も名を連ねる「隠れ財閥系銘柄5選」

今話題の「財閥」企業

いま、『教養としての三菱・三井・住友』（山川清弘、飛鳥新社、5刷）で話題になっている「財閥」は、明治時代から昭和初期にかけて日本にあった「巨大な企業グループ」のことです。名が知れた財閥は、三井（みつい）・三菱（みつびし）・住友（すみとも）・安田（やすだ）などです。

明治維新という国家の転換期において、政府は「富国強兵・殖産興業」を掲げ、急速な近代化を急ぎました。その過程で、特定の商人たちに特権を与えて事業を支援させました。

三井は政府の紙幣発行を支え、三菱は台湾出兵や西南戦争での軍事輸送を引き受けることで、政府から手厚い保護を受け、巨額の利益を得ました。政府が設立したものの経営難に陥った工場や鉱山が、三井や三菱といった特定の商人に格安で払い下げられました。これが財閥の産業基盤となりました。

その後、得た利益を元手に、銀行、貿易、鉱山、製造業など、あらゆる分野へ進出していきました。しかし、第二次世界大戦で日本が負けた後、GHQ（連合国軍総司令部）は「財閥は戦争を助けた」と考えて、解体しました。家族の支配を外し、会社同士のつながりを弱めたのです。現在は「財閥」という言葉はあまり使いませんが、その名残は企業グループ（系列）として残っています。

その多くの企業の社名には「三菱」、「三井」、「住友」がつくことが多く、わかりやすいですが、実はそれらが社名につかない企業が少なくありません。この記事では、「社名だけではわからないけれど実は〇〇系列」の上場企業をご紹介します。

ルーツは三菱グループのエネルギー企業

■ENEOSホールディングス（東プ：5020）

日本最大級のエネルギー企業グループの持株会社です。石油精製・販売を中心に、天然ガス、再生可能エネルギー、機能材事業などを展開しています。ルーツは明治時代に遡り、2010年の経営統合で現在の形になりました。三菱グループ企業です。

前身のひとつである「有限責任日本石油会社」が1888年に新潟県で設立され、日本初の本格的な石油事業会社でした。新潟で原油生産を開始し、1894年に日本石油株式会社に改称しました。1919年には日本初のガソリンスタンドを開設しています。現在三菱グループ企業であるのは、1931年に設立された三菱石油株式会社と日本石油株式会社が1999年に合併したからです。

その後、2010年のJXホールディングス設立、2017年の東燃ゼネラルとの統合を経て2020年に現在のENEOSになりました。

数回の経営統合を経ていて、ピュアな三菱グループ企業ではないので、ENEOSホールディングスの大株主は信託銀行などの機関投資家が中心で、三菱系の銀行や商事が大きな筆頭株主というわけではありません。

最初は軍需産業の会社としてスタート

■ニコン（東プ：7731）

100年以上の歴史を持つ精密光学機器メーカーです。現在はカメラ・レンズで有名ですが、元々は軍需用の光学機器製造から始まりました。旧社名は「日本光学工業株式会社」で、三菱グループ企業です。

1917年に「日本光学工業株式会社」は、三菱財閥の第4代総帥・岩崎小彌太の出資により誕生しました。海軍の要請で光学機器の国産化を目指した軍需関連の会社としてスタートし、最初から三菱財閥の傘下に位置づけられました。

現在でも大株主名に三菱グループ企業である明治安田生命や三菱UFJ銀行が載っているのは、ニコン誕生時からの経緯だと考えられますが、現在の社名からはすぐには三菱グループだとわからない企業です。

渋沢栄一の提唱で創業

■王子HD（東プ：3861）

創業150年以上の歴史を持つ日本最大手の総合製紙企業グループの持株会社です。紙・パルプ、産業資材（段ボールなど）、家庭紙（ネピアブランド）、機能材、森林資源を柱に、国内外で事業を展開しています。三井グループ企業です。

1873年に渋沢栄一の提唱で創業した「抄紙会社」が起源で、後に三井財閥の影響下に入り、「三井中興の祖」と呼ばれる中上川彦次郎や中上川の右腕であった藤山雷太らの指導で三井系として発展しました。特に戦前は巨大製紙企業として三井財閥と深く結びついていました。

「王子」という社名は、創業地の工場が東京・王子（現在の東京都北区王子）に設置されたことに由来します。紙を作るためには水が不可欠ですが、王子が工場用地に選ばれたのは水がきれいで、隅田川や石神井川の舟運が便利だったためだそうです。

■東レ（東プ：3402）

合成繊維・機能化学品・炭素繊維などで世界的に有名な総合素材メーカーです。旧社名は東洋レーヨン株式会社で、2026年に創立100周年を迎えます。現在は繊維から先端材料（炭素繊維、フィルム、樹脂、水処理膜、医療材料など）へ事業を拡大したグローバル企業です。炭素繊維は航空機・自動車・スポーツ分野でトップクラスのシェアを持ちます。すっかり日本人に浸透したユニクロのヒートテックの素材を作っているのも東レです。

1926年に三井物産の出資により東洋レーヨン株式会社が設立されました。三井物産が英国の技術を導入し、レーヨン（人造絹糸）生産を目的に立ち上げたのが始まりです。よって、「三井」という文字が社名になくとも三井グループ企業であることはよく知られています。実はレーヨン生産では現在の帝人や旭化成、ユニチカなどより後発でしたが、のちにシェアトップになったのは量産体制の確立と三井物産の強力な販売網でした。

戦時下、住友グループの傘下に

■NEC（東プ：6701）

情報通信・IT・ネットワーク・AIなどを主力とする総合電機・IT企業です。創立120年以上の歴史を持ちます。1899年に岩垂邦彦によって米ウェスタン・エレクトリック社と合弁で日本電気株式会社として設立された日本で最初の外資系企業です。岩垂氏は1886年に渡米し、トーマス・エジソンの会社であったエジソン・マシンワークスで働きました。日本人でエジソンの下で働いた数少ない人物の一人です。日本電気が最初に目指したのは電話機・交換機の国産化でした。第二次大戦前は通信機器が主力事業で、軍需も手がけていました。

しかし、第二次世界大戦中、外資系企業は軍需生産や資材調達で不利になりやすく、敵国資本のイメージを払拭する必要がありました。すでに1932年頃から経営を住友に委託しており、株式保有比率も住友側が拡大していたことを背景に、1943年に戦時下で住友通信工業株式会社に社名変更し、住友グループの傘下に入りました。これにより、「純粋な日本企業」として位置づけられ、軍需（無線機、レーダー、通信機器など）の生産をスムーズに進めることができたのです。

戦後1945年に「日本電気株式会社」に復帰しましたが、住友とのつながりは継続しています。住友グループの中核を担う企業として、住友商事・住友電気工業とともに「住友新御三家」と称されています。かつてはハードウェアメーカーとして成長しましたが、現在はソリューション提供が主力事業です。

話題の記事をもっと読む→「昨日まで月収100万円、今日から無収入」も…現役タクシードライバーが明かす「3つの地獄」

【もっと読む】「昨日まで月収100万円、今日から無収入」も…現役タクシードライバーが明かす「3つの地獄」