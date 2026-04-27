「リサイクル」は全然エコじゃない！ リサイクルのためにエネルギーが消費され、新たな資源が無駄になる矛盾

環境保全は誰のため? リサイクル、再生可能エネルギー、カーボンオフセット―。

すべて超富裕層が潤うための虚偽、巨大マネーのためのグリーン・ビジネスだった！

「サステナビリティ・クラス」とは、高学歴で可処分所得と意識が高い「いい人」たち。エコや倫理的正しさをSNSでアピールし、「環境」を意識した高額商品を買う余裕がある中流階級だ。彼らが「地球の未来のためだ」と思ってやっていたことは、実はグリーン・ビジネスに加担し、弱者を追いやり、格差を広げる原因になっていた……。新たな植民地主義ともいえる「グリーン・ビジネス」の実態を、豊富なデータをもとに明らかにした著書『欲と偽善のサステナビリティ』。サステナビリティの名のもとの「欲と偽善」を、気鋭の研究者が暴くセンセーショナルな意欲作より、一部の章をピックアップしてご紹介。

循環経済――リサイクルという幻想

もうひとつ、取り上げておきたいソリューションがある。新しいアプローチとして歓迎されることの多いコンセプト「循環経済」だ。これは、これまでの経済を100％再利用可能な資源で循環させるモデルに切り替えられるという発想だ。分かりやすくて、多くの人から好感を持たれるアイデアである――「世の中がプラスチックやゴミで溢れかえっているのは誰もが感じていることだ。それなら、せめて全部リサイクルするのはどうだろうか？」。

理論上、それが実現すれば、環境負荷がほとんどない経済が成り立つはずだ。というのも、これ以上新たに資源を採掘し続ける必要がないのだから。永遠に経済成長を続けることも可能だ。世界中の多くの都市が「循環経済」という流行に乗り出している。バンクーバーやサンフランシスコ、アムステルダムなど、ライフスタイル環境保護主義者の拠点になっている都市も例外ではない。

まずは、「循環」というアイデアがなぜ現実的ではないのか、プラスチックを例にして考えてみよう。海洋プラスチックの研究者タラッシュ・カンタイが指摘しているように、プラスチックの分解に必要な時間は400年から1500年におよぶ。これは、今日生産されたプラスチックはどれも、20世代以上先の人類が生きている時代にも、まだ地球上に残っていることを意味する。それに、すでに90億トンを超えるプラスチックが生産されており、そのうち約70億トンが廃棄物としてゴミ廃棄場に捨てられたり、海に流出・廃棄されたりしている。さらには人間の食べ物や飲み水の供給網、それに体内にまで入り込んでいる。

プラスチック生産の大半は使い捨ての製品や包装で、可鍛性や耐久性を考えると、リサイクルするよりも生産した方がはるかに安上がりだ。新しいプラスチックは、廃棄する方が安価で簡単、その上、生産にかかった時間よりも廃棄されるまでの時間の方が短い状態が続く限り、どれだけ資源を循環させたところで、加速するプラスチック生産の流れを止めることはできない。

リサイクルには、新たなエネルギーと資源が必要

プラスチックだけでなく、人が使用するモノはその大半がリサイクルの対象にすらならない。毎日モノを捨てるたびに、ゴミ箱に入れるべきなのか、リサイクル箱に入れるべきなのか、何度も判断を迫られる。だから「もう少しリサイクルが上手くできるようになれば何とかなるかもしれない」と考えたくなる。とはいえ、消費者が毎日捨てるモノは、マテリアルフットプリント全体の15％にすぎない。残りは、化石燃料や燃料用バイオマス、鉱業セクターやインフラや建築物の廃棄物が占める。たとえ消費財を全てリサイクルできたとしても、それだけでは経済全体のマテリアルフットプリントにほとんど影響を与えないだろう。

その上、現在の技術水準では、廃棄される物質の15％のうち、さらにその半分しかリサイクルが可能ではない。そもそも、作られたモノをリサイクルするのは難しいのだ。例えば世界中で最もサステナブルなスマホブランドとして知られるフェアホンでさえ、リサイクルできるのはわずか30％にとどまる。また、プラスチックのようなリサイクル可能なモノでも、その多くは、リサイクルを重ねるうち役に立たなくなる。リサイクルされたプラスチックは必ず劣化するのだ。

それに、リサイクルのたびに、スチレンやベンゼン、ビスフェノールＡ、重金属、ホルムアルデヒド、フタル酸エステル類などの発がん性毒素や内分泌かく乱物質が蓄積された後、やがて放出される。例えば最近の論文で、リサイクル可能または生分解性とされた39ブランドのストローを調べたところ、「リサイクル可能」「生分解性」と称されるほとんど全てのストローに、大量のPFASが含まれていることが明らかになった。

PFASは「永遠の化学物質」と呼ばれるもので、人間の時間軸では微生物が分解することなどできない。それに人間にとってもエコシステムにとっても有害であることが分かっている。「循環経済」が注目する部分は、経済全体から見ればごく一部にすぎない――それどころか、「何でもリサイクルすれば人類は救われる」という幻想を広めることで、状況を悪化させているのだ。

循環経済の根本的な問題は、考え方、そのものにある。何かをリサイクルするたびに、エネルギーを使わなければならないし、リサイクル可能な資源を処理、保管する施設を作らなければならない。持続的なリサイクルは、大いにエネルギーを使う活動なのだ。またリサイクルには、より多くの資源と採掘が必要だ。

カナダのモントリオールやオーストラリアのメルボルン、英国のマンチェスターのような、いわゆるグリーンでスマートな街を目指す都市は、廃棄物をリサイクルする厄介な仕事を、中国やマレーシアやフィリピンといった外国に押し付けている。とはいえ、そうした国々も、今ではもう進んで廃棄物を受け入れることはなくなった。これから常に全てをリサイクルするには、新たなエネルギーと資源を投入し続けなければならない。つまり、あらゆるものをリサイクルしても、生産量は減らさないという経済では、資源とエネルギーの使用量は、増えるどころか増加が加速するという矛盾した状態に陥ることになる。循環経済は、肺が潰れかけているのに、解毒剤を飲めば治ると信じ込んでいるようなものなのだ。（翻訳:保科京子）

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