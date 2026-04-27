バービーがスーパーから帰って料理をしたあと、ごみ袋がいっぱいになって思ったこと

フォーリンラブのバービーさんが芸人として、ひとりの女性として、モヤモヤしたことや疑問に思ったことなどと向き合い、自らの言葉で本音を綴っているFRaUweb連載「本音の置き場所」（毎月27日更新）。2月末から、アメリカがイスラエルと共にイランに対して実施した大規模な軍事行動に関するニュースが連日報道されています。前回は、このニュースを見た率直な不安を綴ってくれました。さらに話題になっているのが、ホルムズ海峡の問題で、原油が手に入らず、エネルギーのみならず、プラスチックや接着剤など、原油を原料としたさまざまなものが不足するというニュース。バービーさんがふと買い物のあとに思ったことは……。

散歩のときにスーパーに寄ると

週末は、家族で朝から散歩に出かけるのが日課だ。

愛犬の神が“散歩”という名の冒険のリーダーを務める。

帰り道、コーヒーを買って、ついでにスーパーに寄る。

なんとなくのつもりが、気づけば両手いっぱいの袋を抱えている。

娘がお昼寝しているあいだや、夫と遊んでいるあいだに、キッチンに立って作り置きをする時間が、最近のささやかな楽しみだ。

お気に入りのスーパーは隣町にあって、少しだけ遠い。

でも、肉も魚も種類が豊富で新鮮で、ついあれもこれもとカゴに入れてしまう。

ベーカリーもお惣菜も充実していて、気づけば袋は4つ。

パンパンに買ったはずなのに、三日もすれば冷蔵庫はすっかり空になる。

最近の私のマイブームはホタルイカ。

春菊とチーズとともにサッポロ一番塩ラーメンに入れて食べるのが旨い。

娘はチーズと、アンパンマンのソーセージ。

野菜をたくさん広げて、まずは全員で食べるスープから作る。

鶏肉やエビの頭で出汁をとって、見切り品の野菜をなんでも刻んで、鍋に入れる。それを、犬用、娘用、大人用に取り分ける。ついでに、いくつか作り置きも仕上げる。

ひと段落してキッチンを見渡すと、その時点で、ごみ箱はもういっぱいだ。

トレーやラップ、細かい袋たちで、あっという間に溢れかえる。ほんの一瞬の出来事だ。

この時間で、一番増えているのは、食べものじゃなくて、ごみのほうかもしれないと思う。

こんなにきれいなのに、捨ててしまうのか

ごみ箱を見ながら、いつも少しだけ手が止まる。

このトレーや容器、洗えばまだ使えそうなのに。

こんなにきれいなのに、捨ててしまうのかと、もったいない気持ちになる。

お気に入りのホタルイカなんて、ただのトレーに入っているだけじゃなくて、さらにその中に、舟の形をした仕切りが敷かれている。お刺身の中には、食べられないプラスチックの菊の花が飾られている。

きれいに並べられて、少しでも美味しそうに見えるように。その“丁寧さ”ごと、私は毎回捨てている。 こういう光景は、きっと珍しいことじゃない。むしろ日本では、ごく当たり前のことなんだと思う。

肉や魚はきれいにトレーに並べられて、ドリップが出ないようにスポンジシートが敷かれている。

野菜は一つひとつ梱包されて、レジのときに割れやすいものや生ものは、さらに小さなビニールに入れてくれる。

いただきものは、開けるのがもったいないくらい丁寧に包まれているし、通販で届く箱の中には、商品を守るための緩衝材がぎっしり詰まっている。

ちゃんと誰かのことを考えて、手間をかけて、見えないところまで整えようとする感じ。それはきっと、やさしさで、気遣いで、清潔さで、「相手のことを考える」という日本の美徳なんだと思う。

捨てる、以外の選択肢

私もその恩恵を、ずっと受けてきた。

「整えられている」と、なんだか安心するし、綺麗に包まれていると嬉しい。

でも最近、その丁寧さが、思いやりがそのままごみになっていくことに、少しだけ戸惑っている。

きれいに整えられたものを、きれいなまま捨てるという行為に、どこか慣れてしまっている自分にも少し驚く。

もちろん、「捨てる」「ごみ」といっても、「プラ資源の日」がある自治体ならば、「可燃ごみ」ではなく「プラ資源の日」に出せば、資源になる。ちゃんと資源にすれば「ごみ」にはならない。

マシンガンズの滝沢秀一さんとFRaUのワークショップでご一緒したのだが、このとき司会の編集者が「プラごみ」と言って、滝沢さんから「プラごみじゃないです、プラ資源なんです」と何度も訂正されていた。

そうか、「ごみ」って呼ぶからごみなんだ。燃やして灰にしちゃうのが「ごみ」であって、なにかの材料にできるのならそれは「資源」だ。

しかし自治体によっては可燃ごみになっているところも多いし、資源にするにもお金もエネルギーもかかると聞く。そう考えると、これまで当たり前に見ていたものが、少しだけ気になってくる。

お刺身に添えられている菊の花も「これも必要なものなんだろうか」とふと思ったりする。

こういう“丁寧さ”ってどこまで必要なんだろう？

おばあちゃんの「もったいない」

そんなとき一緒に暮らしていたおばあちゃんのことを、思い出す。私に、人としての丁寧さを教えてくれた人だ。

おばあちゃんは、鼻をかんだティッシュを乾かして、何度も使うような人だった。今では驚かれるかもしれないけれど、本当にそうやって暮らしていた。

だからか、実家では贈答品の包装紙はきれいに畳まれて重ねられていたし、お菓子の缶は、大事なものをしまう箱として使われていた。

そういう感覚が、どこかに残っているのかもしれない。

かわいいいただきもののパッケージが、どうしても捨てられない。この“断捨離”とか“ミニマリスト”とかいわれる時代に、と思いながらも。

でも、こういう「もったいない」と思う気持ちや、物に少しだけ情を持つことも、ひとつの丁寧さなんじゃないかと思うことがある。

そんなことを言うわりに私は物持ちがいいほうではないのだけれど、長く大事に使う人を見ると、いいなと思う。

物持ちがいい人に、悪い人はいない気がする。

これは私の勝手な偏見だけれど、ひとつのカバンを何年も大切に使い続けたり、お気に入りの靴を修理しながら履き潰したりする人を見ると、その人の人生の安定感のようなものを感じて、なんだか信頼したくなってしまう。

生活するだけでごみをたくさん出してしまう

それに比べて、私はどうだろう。

物を大事にしたい気持ちはあるし、おばあちゃん譲りの「もったいない精神」もしっかり心に刻まれているはずなのに、毎日生活するだけでごみをたくさん出してしまう。

大切に長く使いたい私と、便利さの裏側で「使い捨て」を量産してしまう私。

その矛盾が、ごみ箱からあふれそうになってるごみを押し込む瞬間の、あのちょっとした「手の止まり」に表れている気がする。

プラスチックって、当たり前にあるものだと思っていた。

気づけば、家の中のほとんどのものに使われていて、なくなるなんて、考えたこともなかった。

でも少し前、ホルムズ海峡のニュースを見たとき、その“当たり前”が、当たり前じゃないかもしれないと思った。

遠い国の出来事のはずなのに、その影響で、原料が手に入りにくくなるかもしれないと聞いて、急に現実味を帯びてくる。

あれだけ身の回りにあるものが、実はどこか遠くに支えられているということ。なくなって初めて困るものを、私は今、こんなふうに簡単に捨てている。

そう思うと、さっきまでのごみの山が、少し違って見えてくる。

◇後編「「プラごみ」の多さに驚愕したバービーが東京都のごみ有料化ニュースに思うこと」では、昨今ニュースになった有料化からさらに「プラごみ」と呼ばれるものについて感じたことを綴ります。

【後編】「プラごみ」の多さに驚愕したバービーが東京都のごみ有料化ニュースに思うこと