あの無断流出とされた"行為動画"は、仕組まれたものだったのか──。キム・カーダシアンと母でマネジャーのクリス・ジェンナーが、元恋人でR＆Bシンガーのレイ・ジェイに対し、計700万ドル（約11億円）を請求する通知を送っていたことが明らかになった。

【画像を見る】キムが手掛けたアンダーヘアを模した下着、レースの透け感あるウエアを着用したキムなど

その内容は、長年の"流出被害者"という立場を揺るがしかねないものだった。

この請求は、2023年にキムとレイで締結された「秘密和解・相互免責契約書」に基づくものとされる。キム側は、レイが同契約に違反し、動画をめぐる発言を繰り返したとして請求に踏み切ったとみられる。700万ドルの内訳は、キム側がレイに支払った500万ドル（約7億9000万円）の返還に違約金を加えたものだ。

「この契約では、動画についてこれ以上話さない、互いを中傷する発言はしないと取り決められ、キム側が総額600万ドルを分割で支払う内容も含まれていました。しかし、レイの発言は沈静化とは程遠い状況にあったため、キム側が契約違反を理由に法的措置へ踏み込んだといえます」（海外ジャーナリスト）

そもそも、この騒動のはじまりは2007年にさかのぼる。

当時、大手ポルノ配給会社が2人のプライベート動画を入手・配信すると発表。キムは提訴するも、約500万ドルで和解し、直後に動画は配信・販売された。爆発的ヒットとなり、「プロ顔負け」「完璧なボディ」と評されたキムは注目の的となった。

その数か月後にはリアリティ番組『The Kardashians（カーダシアン家のお騒がせセレブライフ）』がスタート。キムをはじめとしたカーダシアン一家はセレブの地位へと駆け上がっていく。

「流出から番組開始までのタイミングがあまりに良すぎたため、当時から一部で"ヤラセ"なのではないかと流出元を邪推する声はありましたが、キムは一貫して"無断流出の被害者"の立場を取り続けてきました」（同前）

レイが公開したDM「全部一緒に計画したはずだろ」

しかし、そのポジションに揺さぶりをかけたのが、レイの発言だった。

2022年、英紙「デイリー・メール」の取材に応じたレイは「自分はリークしていない」「そもそもテープはすべてキムが持っていた」と主張。「（動画を）公開すれば大きな話題になるとは話したが、実際に動いたのはキム側だった」と、流出が計画されていた可能性を示唆した。

同時期、キムは『The Kardashians』の中で行為動画に言及。未公開映像が流出する可能性に怯える"被害者"として語り、涙を流すシーンも放送された。こうした言動に対し、レイは「これ以上俺を悪役にするな」と反論。キムとのDM内容も公開するに至った。

「DMでは、『俺たちが何をしたかわかってるだろ。この動画の話は、全部お前の母親が仕切っていた』『嘘も全部明らかにする』とキムへ強く迫っているのが確認できます。こうしたレイの動きに対し、母クリスがテレビ番組で"嘘発見器テスト"を受けて関与を否定するなど、双方の主張は真っ向から対立してきました。

レイは近年、健康面で不安を抱えているとされています。娘が生まれたこともあり、『"女を利用する悪い男"のままでは申し訳ないと思い暴露に至った』とも『デイリー・メール』で明かしていました」（同前）

「被害者と言われても、まったく同情できない」

対立をいったん沈静化させたのが、2023年の「秘密和解・相互免責契約書」だった。

しかしその後、対立は再燃。2025年10月にキムがレイを名誉毀損で訴えると、今度はレイが反訴し、「"流出被害者"というのは約20年つき通してきた嘘だ」と主張。その泥沼の展開の中、キム側が700万ドルを請求していたことが、4月17日の「TMZ」の報道で明らかになったのだ。

こうした中で、ネット上では、キムの"被害者としての振る舞い"に対する懐疑的な声が広がっている。「無断流出の被害者が、なぜ相手に600万ドルも支払っていたのか」「ここにきて700万ドルを請求するとは、どういう意味があるのか」といった疑問や、「結局、600万ドルはレイの口封じで、それが破られたから返金を求めているのでは」との指摘もある。

キムのこれまでの言動についても、「被害者と言われても、まったく同情できない」「そもそも戦略的に動いているように見える」など、冷ややかな見方が広がってきている。

約20年にわたり"流出被害者"のポジションを取ってきたキムだが、いまその足元は大きく揺らいでいる。あの動画は、本当に"流出"したものだったのか。それとも、名声を得るために設計された出来事だったのか。セレブ一族のカーダシアン家をめぐる真相に、あらためて注目が集まっている。