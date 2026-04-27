◆米大リーグ ドジャース―カブス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・カブス戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、１２試合＆６０打席ぶりとなる待望の６号を放った。５点リードの７回先頭で迎えた４打席目。２番手左腕ミルナーの初球８５・７マイルのシンカーを完璧に捉えると、１０９・８マイル（約１７６・７キロ）、角度２８度で飛び出した打球は左中間スタンドに吸い込まれた。衝撃の豪快弾に本拠地は熱狂の渦に包まれた。

相手は試合前時点で通算１０打数１安打、３三振と苦戦を強いられていた今永昇太投手。初回の１打席目は四球で出塁すると、盗塁も成功。１死一、三塁から４番パヘスの右犠飛で先制のホームを踏んでいた。今永からは３点リードの２回２死走者なしで迎えた２打席目は、快音を響かせて一二塁間を破るクリーンヒット。５回の３打席目は８０・８マイルのスライダーを捉えると、打球速度１０８・８マイル（１７５・１キロ）で右翼線に飛ばし、二塁打と、２打数２安打だった。

大谷は前日２５日（同２６日）は、初回に１ストライクからの２球目の直球をはじき返すと左前安打。４試合、１４打席ぶりの安打で本拠地を沸かすと、１死からは今季２個目の盗塁を決めた。２つの四球を選ぶなど、リードオフマンとしての仕事も果たし、ロバーツ監督は「次の打者にしっかりつないでいた。忍耐強く四球を選んでいたのもよかった」と評価。一方でドジャース移籍後ワーストとなる１１試合、５６打席連続ノーアーチとなっていた。

大谷は４打席目を終えてヒット、二塁打、本塁打とサイクル王手の３打数３安打１四球。試合後はインタビューに応じ「昨日あたりからちょっとずつ良くはなってるかなとは思う。もう少し我慢しながら改善したい。構えが一番（大事）だなとは思ってるので。それが全ての始まりですし、そこが整えばもう少しいい打席が送れるなと思っています」と手応えを口にした。