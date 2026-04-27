細木数子の人生を演じ切った戸田恵梨香さん「物真似をする必要はないと最初から言われていた」

４月27日配信のNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』で、かつて一世を風靡した占い師・細木数子の10代から60代までを演じきった戸田恵梨香さん。

賛否両論ある実在の人物を描き、公開前から大きな話題を呼ぶ今作。「細木さんのことをあまり知らなかった」という戸田さんに、撮影中なみなみならぬこだわりで監督と話し合ったポイントや、緻密な役作りについて伺いました。

第一話の脚本を読んで衝撃を受けた

――ドラマ『地獄に堕ちるわよ』を拝見して、容姿が似ているわけではないのに、随所で「細木数子だ！」とドキッとさせられました。

戸田恵梨香（以下、戸田）「本当ですか？ よかったです。細木数子さんがTV番組に出演されていた頃、私自身も仕事が忙しく、テレビをあまり観ておらず。「地獄に堕ちるわよ」という言葉も聞き覚えがないくらい、細木さんをあまり知りませんでした。威勢のいい占い師の女性が人気、ということを感じていたくらいです」

――改めて、細木数子という存在を知ってみて、印象はいかがでしたか。

戸田「最初に第一話の脚本を読んだときは、衝撃でした。17歳ではじめて好きになった人に裏切られ、殺そうとする場面があるのですが、こんなに壮絶な人生がフィクションではなく実際に起きていたんだ、そんな人が同じ時代にテレビに出演していたんだ、と思ったら興味が湧いてきて。女であることを武器にする一方、弱さを隠すために虚勢を張り、したたかに生き抜いていこうとする姿に、共感するところもありました」

――それでも、実際に演じるのはかなり勇気と覚悟がいることだったのでは？

戸田「最初に読んだその脚本が、とてもおもしろく、企画書をあまり読まないまま『やってみたい！』と返事をしました。最初の脚本にはまだ、美乃里（伊藤沙莉演じる作家で、細木数子の自伝を書くために接近する）は存在しておらず、数子の十代を描いただけの物語でしたが、それでも心をつかまれるものがあった。なので、改めて企画書を読み、その後の台本があがっていく過程で、『かなり無責任に引き受けてしまったけど大丈夫かな？』と不安になりました（笑）」

腕の組み方を場面によって変える

――細木数子という存在をほとんど知らなかったからこそ、できたことだったのかもしれませんね。

戸田「そうだと思います。ふだんはあまり世間の反応を意識することはありませんが、今回ばかりは発表されたときの賛否両論が多く、驚きました。細木さんは、こんなにも多くの人が興味を持っている方だったんだ、自分の芝居を世間に出して大丈夫かなと、今も不安で怯えています」

――誰もが圧倒されると思います。表情のつくりかたや目線の動かし方、ちょっとした手の動きに「らしさ」が宿っていて。かなり意識した役作りをされたのでは、と思ったのですが。

戸田「手で口元にふれるしぐさが印象的だと思いますが、あれは私が、過去の映像をYoutubeなどで観て『細木さんの癖だ』と気づいたものなんです。現場で何気なく取り入れてみたら監督に『なにそれ？』と驚かれて……多用するよりは象徴的なしぐさとして使おう、ということになりました。他にも、しゃべるときには口角を下げるようにしたり、腕の組み方も場面によって変えてみたり……」

――えっ、気づかなかったです。

戸田「腕を組むときに右手が上か左手が上かで、考え事をしているときなのか自分に鎧をかけているときなのか、印象が変わります。両手を体の前で重ねるときも、そう。左手を上にするときは、相手に対して敵意がないことを示すと聞いたことがあり、接客をしているときは左を上に、ヤクザと相対するときは右を上にする、という細かい演じ分けを自分なりにしていました」

どうしても譲れなかった「しわ」

――ドラマ『ハコヅメ』の原作で描かれていたキャラクターのクセを、戸田さんが再現していたことに原作者の泰三子さんが驚いたのが印象に残っているのですが、細部のしぐさにこだわることは、常に意識しているのでしょうか。

戸田「意識していますね。『コード・ブルー-ドクターヘリ緊急救命-』のときに、西浦監督から『（戸田さんが演じた）緋山だったらどの色の聴診器を使う？』『どのペンを選ぶと思う？』と細かく聞かれて。『この人だったらどうするか』を考えるのが役作りなんだ、と気づかされました。小さなしぐさやちょっとした小物から、その人の人生が見えるんだと。なので、細木さんが実際に着ていらした服を借りて60代を演じられたことはとてもありがたかったです。魂を受け継ぐような感覚がありましたし、とても演じやすくなりました」

――ビジュアルは似ていないはずなのに「似てる」と感じる瞬間があったのも、そうしたこだわりの結果なのかもしれませんね。

戸田「物真似をする必要はない、と最初から言われていたのですが、やはり『らしさ』は表現したくて。最初、晩年を演じるときに監督がイメージしていたのが、もっとしわしわの特殊メイクでした。でも、実際の細木さんには、年を重ねても肌にハリがあり、ケアをしていただろうな、と感じる美しさがありました」

――あれだけ稼いで、見た目にも気を遣っていた方なら、絶対、美容にもお金をかけていますよね。

戸田「そうなんです。監督は『細木さんと戸田さんでは体型がちがうから、イメージしている歳のとり方がちがう』と言われましたが、『しわがあることは良いと思いますが、ケアした結果の美を表現することは、大事だと思います』と相談させてもらいました。『しわがないと迫力がない』とも言われましたが、『占いという仕事だからこそ、不気味に感じるような凄みがあってはいけないと思います』と（笑）」

――たしかに。ある程度、身ぎれいにしていて、お金もかけているという余裕のある美しさが、占いにも説得力を持たせる気がします。

戸田「美容に投資している感じが必要だと思いました。そこはどうしても譲れず、おでこは特殊メイクをしないことになりました。目のしわや、ちょっとした顔のたるみなど、年相応の変化を生むための特殊メイクは細かく重ね、トータルで3時間半かかっています（笑）。他にも、演じる年代によってまゆ毛のかたちも変えました。10代のときは私のそのままのまゆ毛ですが、年齢が上がるにつれ、なるべくつりあがるように眉頭を剃りました。メイクさんと念入りに話し合いながら決めたのも楽しかったです」

――しぐさもですけど、顔つきにもその人の人生は現れますもんね。

戸田「本当にそうだなと、実感しながら演じていました。私が年をとったら本当にこういう顔になるのかな、ここにしわが寄ってたるむのかな、少し気をつけようかなと考えるのもおもしろかったです。おばあちゃんになっても穏やかな表情であれる人生を歩めるようにがんばろうと思いました（笑）」

◇後編「『地獄に堕ちるわよ』細木数子を演じた戸田恵梨香さん「ひとの弱さが生み出したものの一つが占いなのではないか」」戸田さんご自身が人生のなかで信じるもの、占いという営みについて思うことなどを聞いていく。

とだ えりか

1988年、兵庫県生まれ。06年、映画『デスノート』で注目を集める。同作ほか『コード・ブルー-ドクターヘリ緊急救命-』『ＳＰＥＣ〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〜』『ＬＩＥＲ ＧＡＭＥ』など人気シリーズに多数出演。ほかNHK連続テレビ小説『スカーレット』、ドラマ『大恋愛〜僕を忘れる君と』、日曜劇場『リブート』、映画『母性』など主演多数。

撮影：安田光優（講談社） スタイリスト：影山蓉子 ヘアメイク：Haruka Tazaki 取材・文：立花もも

衣装問い合わせ先：クロエ カスタマーリレーションズ 03 4226 3883

【後編】『地獄に堕ちるわよ』細木数子を演じた戸田恵梨香さん「ひとの弱さが生み出したものの一つが占いなのではないか」