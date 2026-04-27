俳優の渡辺謙さん（66）がインスタグラムを更新。「天才」とも称される歌手の玉置浩二さん（67）との肩を寄せた仲良しツーショットが話題となっている。



【写真】「めちゃかわ」もじゃもじゃシルバーヘアの玉置浩二さん

渡辺さんは、「念願の玉置浩二さんのライブへ。」とし、写真をアップ。写真では、ライブにかけつけた渡辺さんの隣に立ち、白髪パーマの髪型で笑顔を見せている"オフモード"の玉置さんの姿が見られる。



また、渡辺さんは「フルオーケストラとの共演。本物の素晴らしい唄に酔いしれた2時間。同世代として凄く勇気を貰えたステージありがとうございました！」と玉置さんのライブを大絶賛し、「残りの公演も沢山の感動をお届けして下さい」と玉置さんにエールも送っていた。



玉置浩二さんは圧倒的な歌唱力と卓越したソングライティングで、ミュージシャンからも「天才」「日本一のボーカリスト」とたたえられる存在。SNSでは、「大好きなお二人が一緒にいるなんて感動です！」「尊いツーショット」「若々しいお姿」「めっちゃかわ」「ステージではあんなに神々しいのに、オフは"玉置のおじさん"かわいい」「お二人の姿が神々しいです」「イケオジ過ぎます！」「レジェンドのおふたり！！」などのコメントがあった。