黒い高級セダンが「対向車線」から追い越しし前で急停車

静岡県警察は公式YouTubeチャンネル「静岡県警察公式チャンネル」で、地域の安全に関する動画を多数公開しており、なかには交通安全の啓発としてドライブレコーダー映像もアップロードしています。



なかでも、2024年11月に投稿された「妨害運転は絶対禁止！」と題する映像は、同チャンネルで最多となる60万回の再生数を記録しています。

その内容とは、いったいどのようなものでしょうか。改めてその動画に注目してみます。

【動画】「えっ…」 これが「高級外車の危険走行」の瞬間です！（30枚以上）

映像はビル街を走行するタクシーの前方カメラの記録です。2車線の対面通行の道路で、時速30km制限の標示も確認できます。

ルールに従って走行するタクシーが大型トラックとすれ違った直後、なんと、後方から対向車線を使い、黒い外国製の大型高級セダンが突然追い越しを仕掛けてきます。

この道路は対面通行となっており、一方通行ではありません。逆走を伴う追い越しであり、さきほどトラックとすれ違ったように、正面衝突を招きかねない極めて危険な行為です。

驚いたタクシーは左へハンドルを切って減速しますが、高級セダンはタクシーの前方に強引に割り込んだうえで急ブレーキをかけました。

タクシーが右へ進路を変えて高級セダンを追い越そうとすると、今度は高級セダンがハンドルを切って斜めに停車し、タクシーの進路を意図的に塞ぎます。

急停車を余儀なくされたタクシーが動きを封じられたところで、高級セダンのドライバーはドアを開けて降車し、おもむろにタクシーへと近づきます。ドアを開けたまま勢いよく車外に出ている様子から、かなり苛立っていることがうかがえます。

映像はここで終了しており、その後の状況は不明です。

この一連の行為は妨害運転、いわゆる「あおり運転」に該当します。

妨害運転とは、前走車への極端な車間詰めやクラクションの連続使用、ハイビームのまま走り続けるといった行為だけを指すわけではありません。

前方への割り込みと急制動の強要、通行が禁止された場所での強引な車線変更、さらには故意にノロノロと走行して後続を妨げる行為なども、妨害運転に該当します。

法律上の処分は厳しく定められています。他の車両の通行を妨害する目的で交通に危険を生じさせた場合、違反点数25点で一発免許取り消し（欠格期間2年）となり、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

著しい危険を生じさせた場合はさらに重く、違反点数35点で一発免許取り消し（欠格期間3年）、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となります。

もし妨害運転の被害を受けた場合は、まず冷静さを保つことが重要です。

安全な場所へ退避してドアをロックし、窓を閉めて相手との接触を避けたうえで、110番通報を行うことが求められます。

クラクションを鳴らしたり怒鳴ったりする行為は相手の感情を高ぶらせるだけであり、被害が拡大するリスクがあるため、控えるべきとされています。

いっぽう、妨害運転を行ってはならないことは大原則ではありますが、自らの運転が妨害運転を誘発してしまう可能性にも注意が必要です。

今回の映像が記録しているのは高級セダンの行為のみですが、撮影開始以前にタクシー側が何らかのマナー違反を行い、相手の反感を招いた可能性は否定できません。

不要なブレーキ操作やふらつき走行、追い越し車線の不必要な長時間使用、後続の速いクルマに対して進路を譲らない行為などが、トラブルの引き金となることがあります。

割り込みや車間距離の不保持、ハイビームのままの走行もまた、相手の妨害運転を助長する要因になり得ます。

自分の運転が周囲のドライバーに迷惑をかけていないか定期的に振り返り、互いに譲り合いの姿勢を持って運転することが、安全な交通環境の維持につながります。

静岡県警察の公式YouTubeチャンネルでは、今回紹介した映像をはじめ、交通安全に関する動画が多数公開されており、参考してみるとよいでしょう。