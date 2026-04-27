秋元真夏“沙也香”が不可解な言動… 宮澤エマ“アサ”に疑念が生まれる 27日放送『産まない女はダメですか？』第5話【あらすじ】
テレビ東京ドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06）の第5話が27日放送される。
【場面写真】冷たい視線…夫に疑念が生まれ、悲壮な表情を浮かべる宮澤エマ
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
シングルファーザーとして子育てに奮闘する美容師・緒方誠士（北山宏光）もキーパーソンとして絡み、幾重にも重なる運命の歯車がアサの人生を狂わせるというストーリーとなっている。
第5話では、葛藤の末、アサが新たな命を育む決意を固める。夫・哲也とともに歩む穏やかな日々に、ようやく幸せの兆しが見えた矢先だった。
しかし、沙也香（秋元真夏）の不可解な言動に不信感を募らせたアサは、帰宅した哲也に不倫の疑念を静かに突きつける。だが、夫の口から零れたのは信じがたい言葉だった。
幸せな妊娠の裏に隠された、哲也のあまりに歪んだ執念とは。崩れ落ちる信頼。物語は激動の展開へ向かう。
【場面写真】冷たい視線…夫に疑念が生まれ、悲壮な表情を浮かべる宮澤エマ
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
第5話では、葛藤の末、アサが新たな命を育む決意を固める。夫・哲也とともに歩む穏やかな日々に、ようやく幸せの兆しが見えた矢先だった。
しかし、沙也香（秋元真夏）の不可解な言動に不信感を募らせたアサは、帰宅した哲也に不倫の疑念を静かに突きつける。だが、夫の口から零れたのは信じがたい言葉だった。
幸せな妊娠の裏に隠された、哲也のあまりに歪んだ執念とは。崩れ落ちる信頼。物語は激動の展開へ向かう。