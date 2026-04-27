スイングを難しくしてしまっている余分な動きとは

次は下半身のセットアップに移りましょう。まず、スタンスは肩幅か、やや広めに立ちます。体重は、左右とも足の裏の土踏まずの前の盛り上がった部分「母指丘」のあたりに乗せます。両ヒザを軽く曲げ、前から押されても倒れないよう前傾して立つと、自然に母指丘あたりに体重が乗ると思います。重心は左右ほぼ均等です。その状態で、右足は大腿骨を反時計回りにわずかに回して構えます。

なぜそうするか? Sスウィングでは、上半身の骨格を外側と内側に分け、外側の部分、つまり腕(前腕・上腕)・鎖骨・肩甲骨といった首の付け根周りを一周している部分を「アウターシェル」と呼び、これに対して内側の部分、つまり肋骨、背骨、骨盤といった部分を「インナーコア」と呼んでいます。スウィングを考えるとき、アウターシェルは「自分で動かすパート」、インナーコアは「勝手に動かされるパート」と、分けて考えるようにしています。分けて考えると、スウィングの大半はアウターシェルだけで完結することがわかるからです。

あなたは「上体を大きくターンさせろ」とか「上体をねじれ」といった教えを受けたことはありませんか? じつは、こうした動きは自分で「する」ものではなく、勝手に「なる」ものなのですが、それを自分で動かそうとするから、スウィングが難しくなる。そういう余分な動きをしないために、アウターシェルとインナーコアに分けて考えるようにしたのです。

【出典】『誰でもできるナイスショットの絶対法則』著者：佐久間馨