英政府 米イラン戦争「終結後」も物価高騰は8カ月続く見通し 英政府 米イラン戦争「終結後」も物価高騰は8カ月続く見通し

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英政府 米イラン戦争「終結後」も物価高騰は8カ月続く見通し



英首相首席秘書のジョーンズ氏は、米イラン戦争終結後も少なくとも8カ月間は燃料や食料品の価格高騰が続くとの見通しを示した。



今後数カ月はエネルギー、食料、航空運賃の価格高騰が続く可能性が高い。物価高はトランプ米大統領の中東での行動の結果だ。その影響は数週間でなく、数カ月にわたって現れる。物価高はホルムズ海峡が解除され紛争が沈静化したあとも約8カ月は続く見通し。



ジョーンズ氏は6月に開幕するW杯に向け、十分な量のビールが供給されるよう確保に努めていると述べた。

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