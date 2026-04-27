米イラン2回目協議実現せず、イラン外相はプーチン露大統領と会談へ



米国の交渉団は土曜日にパキスタン首都イスラマバードを訪問する予定だったが、トランプ米大統領は「何もない話をするためだけに訪問するのは時間の無駄」として、交渉団の訪問を中止した。米国には切り札がある、話し合いたいなら電話をかけてこい。



イランのペゼシュキアン大統領は「脅威や海上封鎖の下で交渉に応じる気はない」と拒否、敵対行為を終わらせなければ信頼は再構築されない。



米イランの2回目の交渉は実現しなかった。戦争開始から間もなく3カ月を迎えるが協議は行き詰まっている。



イランのアラグチ外相はイスラマバードでパキスタン首相と会談したのちロシアに向かい、月曜日にプーチン大統領と会談する予定だ。

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