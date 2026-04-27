◇米女子ゴルフツアー シェブロン選手権最終日（2026年4月26日 米テキサス州 メモリアルパーク・コース＝6811ヤード、パー72）

5打差の単独首位で出たネリー・コルダ（27＝米国）が4バーディー、2ボギーの70で回り、通算18アンダーで初日からの首位を守り完全優勝を飾った。24年以来2度目の大会制覇でツアー17勝目、メジャー3勝目。

日本勢では勝みなみ（27＝明治安田）と竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）が4アンダーで12位に入ったのが最高。開幕から続いていた連続トップ10入りは8試合でストップした。

岩井明愛（23＝Honda）と山下美夢有（24＝花王）は3アンダーで21位。馬場咲希（21＝サントリー）は2アンダーで27位に入った。

吉田優利（26＝エプソン）、原英莉花（27＝NIPPON EXPRESSホールディングス）、神谷そら（23＝郵船ロジスティクス）はイーブンパーの38位。

古江彩佳（25＝富士通）は2オーバーで49位。前回覇者の西郷真央（24＝島津製作所）と笹生優花（24＝アース製薬）は4オーバーで59位だった。