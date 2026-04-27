◇ナ・リーグ メッツーロッキーズ（2026年4月26日 ニューヨーク）

メッツ・千賀滉大投手（33）が26日（日本時間27日）、本拠地でのロッキーズ戦とのダブルヘッダー第2試合に先発。2回2/3を3安打4四死球、3失点で降板した。

当初は25日（同26日）に登板予定だった千賀だが、試合は降雨のため順延。中8日で今季5度目の先発マウンドに上がった。

初回は2番・グッドマンをフォークで空振り三振に仕留めるなど8球で三者凡退。だが、2回に連続四死球から1死一、三塁のピンチを背負うと7番・ジョンストンに右前適時打され、先制を許した。3回には無死一塁からグッドマンに右越え2ランを被弾。その後、四球などで2死三塁とされ、続く6番・キャロスに四球を与えたところで交代が告げられた。

千賀は今季、この試合前まで4試合に登板し0勝3敗、防御率8・83。11日（同12日）のアスレチックス戦では2回1/3で7失点、17日（同18日）のカブス戦でも3回1/3で7失点と早いイニングでの降板が続いていた。この日も序盤で失点を重ね、50球で降板。防御率は9・00となった。