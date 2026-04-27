Iカップ“スーパールーキー”博多彩葉、『週プレ』史上初の快挙 4月“デビュー”の現役大学生がみせる圧巻のプロポーション
昨年12月に「誰も知らない原石」として『週刊プレイボーイ』でグラビアデビューしたいろは改め博多彩葉が、27日発売の同誌19＆20号（集英社）のグラビアに登場した。
【別カット】服着ててもわかる圧巻のプロポーションを見せた博多彩葉
博多は、2006年1月8日生まれ、福岡県出身。法学部に通う現役大学生のグラビア挑戦として話題になった。デビュー以降、さまざまなオファーが届く中、4月10日にセクシー女優としてデビューし、衝撃を与えた。
3度目の登場となる今回も、T158・B95（Iカップ）・W56・H88という圧巻プロポーションを披露。『週プレ』史上初の半年以内に3度掲載という快挙も納得のグラビアを展開する。
同号の表紙、巻頭グラビア、DVDには溝端葵、そのほか山崎あみ、瀧山あかね、山田あい、花咲楓香・波崎天結・成瀬いな、神田あいり、琴雛ひなが登場する。
【別カット】服着ててもわかる圧巻のプロポーションを見せた博多彩葉
博多は、2006年1月8日生まれ、福岡県出身。法学部に通う現役大学生のグラビア挑戦として話題になった。デビュー以降、さまざまなオファーが届く中、4月10日にセクシー女優としてデビューし、衝撃を与えた。
3度目の登場となる今回も、T158・B95（Iカップ）・W56・H88という圧巻プロポーションを披露。『週プレ』史上初の半年以内に3度掲載という快挙も納得のグラビアを展開する。
同号の表紙、巻頭グラビア、DVDには溝端葵、そのほか山崎あみ、瀧山あかね、山田あい、花咲楓香・波崎天結・成瀬いな、神田あいり、琴雛ひなが登場する。