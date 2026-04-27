◇プロ野球セ・リーグ 中日3-0ヤクルト(26日、バンテリンドーム)

中日の井上一樹監督が今季初勝利となった郄橋宏斗選手について言及しました。

郄橋宏斗投手は5回に先制タイムリーを放つと、ランナーを背負いながらも粘りの投球で7回無失点。チームを今季初の3連勝に導きました。

井上監督は「3連勝というよりも高橋（宏斗選手）が勝ち星に恵まれていなかった。何としてでも勝つという気迫があり、初回から飛ばしていた。その気持ちも全面的に出ていて、そこで波に乗って3つ目を宏斗が取ったことはチームにとって大きい」と語りました。

さらに「打っては満塁でライト前のタイムリーもあった。どうしても勝ちたいという気持ちが乗り移ったヒットだった。100球だろうが120球だろうが、今日の宏斗は、僕は行きますという感じだった」と、郄橋選手の気迫を評価しました。

チームはこれで今季初の3連勝。シーズン序盤からつまずきまだ借金10を数えますが、「勝つということに貪欲に向かっていっているが、結果が出なかったということにへこむことなく、そして選手たちは必死にプレーをやっていけば大丈夫というものをみんなが持ち合わせている。逆に僕が選手たちから勇気をもらうこともある」と選手の姿勢に目を細めます。

また、28日に迎えるDeNA戦に向けて「ゴールデンウィークにも入るし、これだけのお客さんが喜んでいるので、みんなが喜んでくれる場面をこれからも作りたい」と力を込めました。