◇プロ野球ファーム・リーグ 中地区 西武 4-2 DeNA(26日、ベルーナドーム)

戦線を離脱する中、24日にファーム復帰を果たしたネビン選手。2試合目の出場となった26日のDeNA戦では復帰後初ヒットも放ちました。

この日は「4番・ファースト」でスタメン出場。まずは守備で存在感を見せ、4回にはファーストライナーに飛びつきます。この間にランナーがわずかに飛び出しており、ネビン選手は好反応でダブルプレー。投手を助けます。

さらに1点を追う5回裏には待望の一打が。2アウト1、2塁の好機で第3打席を迎えると、対するDeNA・橋本達弥投手の初球のカーブをとらえ、レフトへ抜ける逆転の2点タイムリー2塁打としました。ここまでは好機でも凡退としていましたが、待望の復帰後初ヒットが、チームを勝利に導くタイムリーとなりました。

開幕直後は貧打に苦しんでいた西武一軍でしたが、徐々に打線が躍動。直近カードとなった楽天との2連戦では、初戦で乱打戦を制し、2戦目でも完封勝利としていました。一軍打線が上向きの状態を見せる中、さらに厚みを増せるのか、今後のネビン選手の状態にも注目です。