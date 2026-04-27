本拠地カブス戦

米大リーグ・ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でカブスと対戦している。2回にはダルトン・ラッシング捕手と相手打者が同じ球に対してABS（ハイテク機器でのストライク・ボール判定）を要求する珍事が発生し、米放送席を困惑させた。

3-0の2回1死満塁のピンチ。先発ロブレスキーがカウント3-1から外角高めへ投じた一球はストライクの判定。四球を確信し、一塁方向へ歩き始めていたホーナーはこれにチャレンジ。さらに、判定に気づいていなかった様子の捕手ラッシングまでチャレンジする珍光景が生まれた。

ABSの結果判定は変わらず。カブス側のABSチャレンジ権利が1つ減った。ドジャース地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送席では、実況のジョー・デービス氏が「ラッシングは判定がストライクであると気づかなかったようです。チャレンジしていますね。ホーナーもチャレンジしています。いずれにせよチャレンジとなります」と驚きを伝えた。

デジタル表示とともに判定がアナウンスされると、「わずかに（ストライクゾーンの）角をかすめました。究極のABSストライクですね」と驚き。解説のノマー・ガルシアパーラ氏「2人ともチャレンジしたんですね？」と笑いを漏らし、「ホーナーはボール球だと思ってチャレンジしたわけですけれども、ダルトンも同様にボールだと思ったんですかね」とジョークを飛ばしていた。

判定変わらずフルカウントとなったホーナー。直後にファウルで粘るも空振り三振に倒れた。



（THE ANSWER編集部）