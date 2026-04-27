【政官財スキャニング】#125

ゼンショー創業者・小川賢太郎氏死去で問われる2代目の手腕 父が目指したMMD構想を発展させられるか

財界通（以下=財） JRの旅客6社で1キロ当たりの利用者数が1日平均2000人未満の線区が33％もあり、国鉄の分割民営化時の16％から倍増したという記事が載っていたが、もう再生できずに廃線となるところが多そうだな？

官界通（同=官） そうだ。2024年度に2000人未満だった線区は東日本で36路線71区間、西日本は19路線32区間、九州は13路線16区間もあった。

財 人口減や経済の東京圏への一極集中で年々、乗客が減っている。東海道新幹線で稼ぐJR東海以外の5社は、もう余力がない。

政界通（同=政） 国はどうするつもりなのだ？

官 国交省は、JR各社と沿線自治体で協議会をつくって、輸送密度1000人未満の区間について対応策を議論することを求め、23年度末までに結論を出す予定だったが、コロナ禍で26年度末へ先送りされた。

政 でも、もう1年ないな。

官 JR東は4区間について地元自治体と協議していたが、この3月に千葉県の久留里線と青森県の津軽線の一部区間の廃線を国交省へ届けた。

財 JR北海道は4月15日、8区間について上下分離方式案を発表した。列車の運行はJRが続けるが、車両や線路・駅などは沿線自治体などの所有にして維持管理をしてもらう方式だ。豪雨で不通になった福島県の只見線で導入例があるが、乗客が減っているような自治体にそんな財政力はない。

官 だから、北海道では沿線の51市町村から反発が湧いている。

財 廃線になると、通勤・通学はバスで補っても、観光客が減るなど経済的な打撃は計り知れない。

政 そんな重要な問題に、高市政権は何で積極的に取り組まないのだ。このところ石川県知事選や各地の市区長選で自民党が推す候補が相次いで負けたが、この問題にもっと取り組まないと来年4月の統一地方選にも影響するぞ。

財 同感だ。ある経済界の重鎮も「廃線で地方経済がますます疲弊すると、経済全体の成長の足かせになる」と強い懸念を示している。

（構成=竜孝裕／ジャーナリスト）