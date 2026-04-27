イギリス出身のお騒がせインフルエンサー、ボニー・ブルー（26）。公然わいせつ罪で起訴されて、現地時間4月22日にウェストミンスター治安判事裁判所に出廷する予定だったが、裁判自体が延期される結果となった。

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ボニーは、「タダで行為できます」と呼びかけて何百人もの若者を集めるなど、一般人を巻き込んだ過激な企画で知られ、各地でトラブルを起こしてきた。昨年12月、インドネシアのバリ島に滞在した際は、性的な映像を制作している疑いがあるとして、地元警察にボニーら18人が拘束される騒動になった。

しかし、複数メディアの報道によると、性的な内容を含む映像は発見されたものの、その内容が他者と共有されておらず、犯罪とはみなされなかったという。海外事情に詳しいジャーナリストが説明する。【前後編の後編。前編から読む】

「海外メディアの報道によると、結局、ボニーは軽微な交通違反を理由に"国外追放"処分とされ、罰金9ポンド（日本円で約2000円）を支払うとともに、インドネシアへの入国が10年間禁止になったそうです。

しかしボニー側はこの処分を不服としました。イギリスに帰国後、ロンドンにあるインドネシア大使館の真ん前で、"あるパフォーマンス"を行い、大問題に発展しました」

ボニーが公開した動画は、大使館の前で、インドネシア国旗を手に「これで床を拭くつもり」と話すものだった。また、大きく舌を出して性的なジェスチャーも披露。このパフォーマンスに対して、〈一線を越えている〉などと批判が殺到し、ボニーは結局、公然わいせつ罪で起訴された。

しかし、本人のその後の発信内容からするに、全く動じていない様子だった。前出のジャーナリストが語る。

「大人しくなるどころか、2月に行った妊娠発表について、『1億回以上の再生回数のおかげで100万ポンド（日本円で2億円以上）も儲かったわ』とウソだったことをぶっちゃけて、大炎上していました。

また、現地の男子学生たちと関係を持つ目的で、メキシコのリゾート地・カンクンにも滞在しました。SNSも変わらず更新し続け、ビキニ姿で男性の足の間に顔や腰を密着させるなど、現地の乱痴気騒ぎをとらえた動画を公開していました」

ボニーは、現地時間4月22日にウェストミンスター治安判事裁判所に出廷する予定だった。その前日には、〈明日はいよいよ裁判の日よ。でも、ウェストミンスター治安判事裁判所ではなくて、ウェストミンスター大学の誰かに両手を後ろで縛られたい。だから大学生のみんな、明日会おうね。そして警察の皆さんへ──大学生のほうが上手だよ〉と挑発的なコメントを発表し、裁判を欠席することをほのめかしていた。

ボニーは裁判所に姿を現すのか──。世間が注目するなか、裁判そのものが延期される結果となった。

「イギリスのタブロイド紙『デイリー・スター』など複数の海外メディアの報道によると、検察側が"事件を再検討する"時間を確保するため、初公判は延期されたそうです。

検察側と弁護側の双方からの共同申請を受け、裁判所が4月21日の時点で延期を決めたようです。裁判が延期になったのを把握していたからこそ、ボニーは、欠席を示唆する強気なコメントを出したのかもしれません」

裁判が延期になり、5月1日に出廷する予定だと報じられている。今度こそボニーの運命が決まるのか。

（了。前編から読む）