『銀河の一票』第2話 “茉莉”黒木華、“あかり”野呂佳代からスナックのママになったいきさつを聞かされる
黒木華が主演するドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第2話が27日の今夜放送される。
【写真】説得を続ける茉莉（黒木華）に対してあかり（野呂佳代）は出馬を固辞
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
■第2話あらすじ
都知事選への出馬を茉莉に突然懇願され、戸惑うばかりのあかり。ほかに適任者がいるはずだと断るが、茉莉は一歩も引こうとしない。
茉莉には思惑があった。最大与党・民政党の幹事長として絶大な影響力を持つ父・鷹臣（坂東彌十郎）から絶縁され、あらゆる後ろ盾を失った今、自分が政界に戻る方法はただひとつ。あかりを選挙に勝たせて都知事に押し上げ、自分を副知事に指名してもらうしかない。
一方、まっすぐに思いをぶつけてくる茉莉に心を揺さぶられながらも、あかりはスナック「とし子」を辞めるわけにはいかないと出馬を固辞。それでもなお食い下がる茉莉を、とある場所で暮らす先代ママ・鴨井とし子（木野花）のもとに連れて行く。そして、とし子の店であかりが働くことになった10年前のいきさつを打ち明ける…。
ドラマ『銀河の一票』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。
【写真】説得を続ける茉莉（黒木華）に対してあかり（野呂佳代）は出馬を固辞
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
都知事選への出馬を茉莉に突然懇願され、戸惑うばかりのあかり。ほかに適任者がいるはずだと断るが、茉莉は一歩も引こうとしない。
茉莉には思惑があった。最大与党・民政党の幹事長として絶大な影響力を持つ父・鷹臣（坂東彌十郎）から絶縁され、あらゆる後ろ盾を失った今、自分が政界に戻る方法はただひとつ。あかりを選挙に勝たせて都知事に押し上げ、自分を副知事に指名してもらうしかない。
一方、まっすぐに思いをぶつけてくる茉莉に心を揺さぶられながらも、あかりはスナック「とし子」を辞めるわけにはいかないと出馬を固辞。それでもなお食い下がる茉莉を、とある場所で暮らす先代ママ・鴨井とし子（木野花）のもとに連れて行く。そして、とし子の店であかりが働くことになった10年前のいきさつを打ち明ける…。
ドラマ『銀河の一票』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。