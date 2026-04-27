女優・黒木華が主演するフジテレビ系連続ドラマ「銀河の一票」（カンテレ制作、月曜・後１０時）が２７日、第２話の放送を迎える。黒木演じる主人公・星野茉莉の幼なじみで、与党議員・日山流星役の松下洸平がコメントを寄せた。

黒木と野呂佳代が都知事選を目指してバディを組む、新感覚の選挙エンターテインメントドラマ。松下は第１話で早くもダークな一面をのぞかせており「異次元なおもしろさを誇るキャラクターです」と笑みを浮かべた。

コミカルさも併せ持った役柄に「僕はいただいたセリフを素直に演じるだけで、流星という人物を作り上げることができています。正直、かなり振り切って演じているので、こんなにやって怒られないかな？と思う瞬間もありますが…（笑）。あくまでエンターテインメントなので、“国会議員だからこうしなくては”という考えを捨てて、のびのびと楽しんで演じています」と語った。

黒木演じる与党幹事長の娘が、野呂演じる政治素人のスナックママをスカウトするというストーリー。松下は２人と初めての本格的なドラマ共演で「黒木さん演じる茉莉と野呂さん演じるあかりは、お互いに失ったものがあるからこそ通じ合う部分があって、バランスがとてもいいです。お二人にしか出せない“バディ感”がチャーミングで、いつもステキだなと思いながら拝見しています」と明かした。

現場でのエピソードに触れ「僕のクランクインが第１話の公園のシーンで、黒木さんと初めてお芝居をする場面だったので、とても印象に残っています。流星はオン・オフの激しい人ですが、最初に幼なじみの茉莉との“オフ”のシーンを撮れたので、ベースを作ることができました。向き合うのが黒木さんでよかったです」と回想。野呂には「まだ同じシーンはありませんが、これから出てくると思うので、セリフを掛け合える日を今から楽しみにしています」と期待を寄せた。

ドラマ全体について「都知事選を本格的に描いた作品なので、僕自身とても勉強になっています。やっていいこととやってはいけないこと、ルールひとつをとっても知らないことばかりで、新しい発見がたくさんあるのでおもしろいです。ただ、このドラマは、決して政治や選挙だけがメインではなく、光を追い求める人たちにスポットを当てています。これまで政治や選挙を描いてきたドラマの中でも、新たな視点や捉え方で“人間ドラマ”を描いた作品です」とアピール。「たくさん笑って、たくさん泣いて、見ていただく方に少しでも勇気や希望を受け取っていただけたらなと思います。第１話は、今後が気になるワクワクする終わり方だったので、ぜひ第２話、そして最後まで見届けてください。僕もまだ結末を知らないので、皆さんと同じ目線で楽しみたいと思います！」と呼びかけた。