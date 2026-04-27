今年１月の第１０２回箱根駅伝でオープン参加の関東学生連合の一員として４区を走った東大大学院の本多健亮（けんすけ、博士１年）が２６日、横浜市の日体大横浜健志台キャンパス陸上競技場で行われた日体大長距離競技会の男子５０００メートルで１３分５９秒３８の自己ベスト記録をマークした。東京の進学校、麻布高時代の５０００メートル自己ベスト記録は１５分５３秒だった本多は、努力に努力を重ね、約７年で２分も短縮。１４分３秒５６の自己ベスト記録を４秒１８更新し、自身初の１３分台をマークした。「キター！という感じです。１３分台は、やはり感慨深いです」と充実した表情で話した。

本多は、麻布高から東大に現役合格。現在、東大大学院博士課程１年に在籍。文武両道ランナーは、奇跡の成長を続けている。

大学２年時に１万メートルの自己ベスト記録が３３分４８秒８４だった本多は、大学院修士２年だった昨季、２９分１８秒１３をマーク。約４年で４分３０秒以上も縮めた。昨年１０月の箱根駅伝予選会のハーフマラソンでは個人１１１位と健闘し、個人枠で連合登録メンバーに入り。当初、出走メンバーの１０人から外れていたが、準エース区間の４区の予定だった選手が直前で故障したため、急きょ、出番が回ってきて、新春の箱根路を駆け抜けた。

終盤にダラダラと上り坂が続く難コースの４区（２０・９キロ）を１時間３分２５秒と力走した（１キロ平均約３分２秒）。「自分の力を出し切れました。タスキをつないだ直後は『区間１５位相当では走れたかな』と思っていましたが、区間２０位相当でした。さすが、箱根駅伝。しかも、往路。甘くはなかったですね」と爽やかに夢舞台を振り返る。

大学２年時に１万メートルの自己ベスト記録が３３分後半だった選手が箱根駅伝を駆けることは奇跡に近い。それを実現させた本多は、さらなる成長を期す。

「目標だった箱根駅伝を走ることができたので、今季は、上の目標を持っています」と話す。前回大会から関東学生連合の編成方法が変更され、出場回数の上限が１回から２回になったため、今季も箱根駅伝出場のチャンスがある。「次は区間上位相当で走りたいですね」と意欲を見せる。

箱根駅伝だけではなく、マラソンにも果敢にチャレンジする。「もっと高い目標として、ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）出場を目指しています。そのために８月の北海道マラソンに初挑戦します」と壮大なプランを明かした。

夏マラソンの北海道では、２時間１２分０秒以内で日本人３位以内となれば、ＭＧＣの出場権が獲得できる。決して簡単ではないが、驚異的な成長を続ける本多であれば、決して不可能でもない。

字は異なるが、読みはサッカー元日本代表の本田圭佑（３９）と１字違い。「よく言われます」と笑う。本多には本田圭佑の決まり文句の「伸びしろ」が、まだまだ残っているのだろう。最高レベルの文武両道ランナーの奇跡の挑戦は、続く。（竹内 達朗）

◆本多 健亮（ほんだ・けんすけ）２００１年５月１９日、東京・杉並区生まれ。２４歳。２０年、麻布高から東大理科一類に現役合格。２４年に東大工学部物理工学科を卒業し、東大大学院工学系研究科物理工学専攻に進学。今年４月に博士課程に進んだ。大学院のホームページでは「超高速光科学を通じて知見を広げていきたいです」とコメントしている。将来については「企業に就職するか研究者になるか、考えています」。１６７センチ、５３キロ。