◆米女子プロゴルフツアー メジャー今季初戦 シェブロン選手権 最終日（２６日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、ネリー・コルダ（米国）が７０で通算１８アンダーに伸ばし、初日から首位を守る完全優勝で２年ぶりの大会２勝目を果たした。

２位のパティ・タバタナキット（タイ）、殷若寧（中国）に５打差をつける独走Ｖ。ツアー１７勝目、メジャー３勝目を挙げ、優勝賞金１３５万ドル（約２億１５００万円）を獲得した。

今大会は優勝者が１８番グリーン脇の池に飛び込むのが伝統の儀式。今年は開催地が変わったが、コルダはグリーン脇に新設された深さ約１・２メートルの特設プールに家族らとともにダイブした。

コルダは「この週末は本当に大変だった。あれだけリードを持っていると簡単ではないですが、メンタル的にはこれまでで最も難しいことの１つだった。でも、素晴らしいサポート体制で、家族もキャディーも支えてくれた。無事にやり遂げられてうれしい」と喜びをにじませた。

自身に言い聞かせたことについて「このトロフィーを掲げたいということ。家で見ている子ども達に、短いパットを外してもメジャーで勝てると伝えたかった。ミスは誰でもするけど、大事なのは常に１００％の気持ちで試合に向き合い続けることを自分にも証明したかったし、私を見ている全ての人に伝えたかった」とかみしめた。