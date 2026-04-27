B&ZAI橋本涼、鍵を握る“元医大生の男”に 京本大我主演『憧れの作家は人間じゃありませんでした』各話ゲスト＆1〜3話あらすじ公開
6人組グループ・SixTONESの京本大我が主演を務めるPrime Video連続ドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』が5月4日から配信される。これに先駆け、各話ゲストと1〜3話のあらすじが公開された。
【写真】引き込まれる表情…京本大我とドラマ初共演の橋本涼
同作品は、美しき吸血鬼作家・御崎禅（京本）の日々を描く“ファンタジー×サスペンス×事件解決ドラマ”。吸血鬼の御崎が、血液からその人物の記憶を読み取ることができる「念写」や「読心術」「催眠術」など、人外ならではの能力や推理力を発揮して難事件を華麗に解決する。どこか厭世的で生きがいを見失いつつあった御崎が、新米編集者・瀬名あさひ（桜田ひより）や、「警視庁捜査一課異質事件捜査係」（異捜）の若手刑事・林原夏樹（一ノ瀬颯）、異捜の係長・山路宗助（山本耕史）との交流や、数々の事件の解決を通して、少しずつ本来の愛情や友情、人間的な感情を取り戻していく。
第1話では、御崎に事件解決を依頼する政界の大物・梶原善藏を大和田伸也、梶原家の使用人・本村有紀子を天野はな、梶原家から消えた座敷童の三太を櫻が演じる。
続いて、“女子大生監禁吸血事件”を描く第2話・第3話では、白鳥女子大学に通う水原彩乃役を川床明日香が、事件発生時の現場にいた長谷川雅文役を高橋洋（※高＝はしごだか）が担当。そして、橋本涼(B&ZAI)が第3話のカギを握る“超重要人物”として登場する。京本と橋本の2人は今回がドラマ初共演。作中でどんな絡みを見せるのか注目だ。
また、“死者の蘇り”をテーマとした第4話には、ドロンズ石本と尾上寛之が出演。第6 話では、秋元龍太朗と紺野彩夏が“人間と人外の儚（はかな）く切ない恋模様”を演じる。さらに第7話と最終第8話では、“人狼”に扮した森崎ウィンの怪演が光る。
■第1話「人ならざる存在」
希央社文芸編集部の瀬名あさひは、編集長の大橋伸宏（新納慎也）から、作家の御崎禅の担当編集者に任命される。御崎の大ファンであるあさひは、御崎に2年ぶりの新作を書いてもらおうと御崎の作業場を訪れるが、彼は執筆意欲を失っていた。御崎はあさひのことを追い返そうとするだけでなく、自分の正体は吸血鬼であると告白。あさひは半信半疑のまま、それでも担当編集として認めてもらおうと接触を続けていく。
そんなある日のこと「座敷童誘拐事件」が発生。御崎や「異捜」刑事・林原夏樹が捜査を始めるなか、御崎に執筆活動に専念してもらいたいあさひは“御崎先生の左腕を守る”という使命感のもと捜査に関わることに。政界の大物・梶原善藏の邸宅に幸福や富をもたらしていた座敷童の三太のゆくえを追っていく。梶原は、三太をさらったのは使用人の本村有紀子ではないかと疑っているが…。
■第2話「疑惑の吸血鬼」、第3話「朝日」
何者かによって血を抜かれ、極度の貧血状態にあった女子大生・水原彩乃が路上でふらつき交通事故に遭って死亡する事件が発生。御崎は「異捜」係長の山路宗助や強行犯捜査係刑事の広野智彦（阿部亮平）から犯行を疑われてしまう。
そんななか、御崎が遺体の血液から読み取った情報により、彩乃が事件発生時に長谷川雅文という人物と一緒にいたことが明らかになる。さらに、生前の彩乃と知り合いだった“元医大生の男”（橋本涼）が重要人物として捜査線に浮上する。捜査の過程で、御崎の協力者であり、“狐”である正体を隠しながら人間社会に生きる和カフェの店長・九条高良（宮田俊哉）と知り合ったあさひは、御崎がなぜ吸血鬼になったのか気になり始める。その理由を知る山路は、御崎が抱える過去をあさひへ明かす。
【写真】引き込まれる表情…京本大我とドラマ初共演の橋本涼
同作品は、美しき吸血鬼作家・御崎禅（京本）の日々を描く“ファンタジー×サスペンス×事件解決ドラマ”。吸血鬼の御崎が、血液からその人物の記憶を読み取ることができる「念写」や「読心術」「催眠術」など、人外ならではの能力や推理力を発揮して難事件を華麗に解決する。どこか厭世的で生きがいを見失いつつあった御崎が、新米編集者・瀬名あさひ（桜田ひより）や、「警視庁捜査一課異質事件捜査係」（異捜）の若手刑事・林原夏樹（一ノ瀬颯）、異捜の係長・山路宗助（山本耕史）との交流や、数々の事件の解決を通して、少しずつ本来の愛情や友情、人間的な感情を取り戻していく。
続いて、“女子大生監禁吸血事件”を描く第2話・第3話では、白鳥女子大学に通う水原彩乃役を川床明日香が、事件発生時の現場にいた長谷川雅文役を高橋洋（※高＝はしごだか）が担当。そして、橋本涼(B&ZAI)が第3話のカギを握る“超重要人物”として登場する。京本と橋本の2人は今回がドラマ初共演。作中でどんな絡みを見せるのか注目だ。
また、“死者の蘇り”をテーマとした第4話には、ドロンズ石本と尾上寛之が出演。第6 話では、秋元龍太朗と紺野彩夏が“人間と人外の儚（はかな）く切ない恋模様”を演じる。さらに第7話と最終第8話では、“人狼”に扮した森崎ウィンの怪演が光る。
■第1話「人ならざる存在」
希央社文芸編集部の瀬名あさひは、編集長の大橋伸宏（新納慎也）から、作家の御崎禅の担当編集者に任命される。御崎の大ファンであるあさひは、御崎に2年ぶりの新作を書いてもらおうと御崎の作業場を訪れるが、彼は執筆意欲を失っていた。御崎はあさひのことを追い返そうとするだけでなく、自分の正体は吸血鬼であると告白。あさひは半信半疑のまま、それでも担当編集として認めてもらおうと接触を続けていく。
そんなある日のこと「座敷童誘拐事件」が発生。御崎や「異捜」刑事・林原夏樹が捜査を始めるなか、御崎に執筆活動に専念してもらいたいあさひは“御崎先生の左腕を守る”という使命感のもと捜査に関わることに。政界の大物・梶原善藏の邸宅に幸福や富をもたらしていた座敷童の三太のゆくえを追っていく。梶原は、三太をさらったのは使用人の本村有紀子ではないかと疑っているが…。
■第2話「疑惑の吸血鬼」、第3話「朝日」
何者かによって血を抜かれ、極度の貧血状態にあった女子大生・水原彩乃が路上でふらつき交通事故に遭って死亡する事件が発生。御崎は「異捜」係長の山路宗助や強行犯捜査係刑事の広野智彦（阿部亮平）から犯行を疑われてしまう。
そんななか、御崎が遺体の血液から読み取った情報により、彩乃が事件発生時に長谷川雅文という人物と一緒にいたことが明らかになる。さらに、生前の彩乃と知り合いだった“元医大生の男”（橋本涼）が重要人物として捜査線に浮上する。捜査の過程で、御崎の協力者であり、“狐”である正体を隠しながら人間社会に生きる和カフェの店長・九条高良（宮田俊哉）と知り合ったあさひは、御崎がなぜ吸血鬼になったのか気になり始める。その理由を知る山路は、御崎が抱える過去をあさひへ明かす。