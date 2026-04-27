斎藤工“本来のみちお”引き出す？ リスナーの指摘に布川「この人の言うこと全部あってる」
お笑いコンビ・トム・ブラウンがパーソナリティーを務める、ニッポン放送のポッドキャスト番組『オールナイトニッポンPODCAST トム・ブラウンのニッポン放送圧縮計画』（毎週金曜18時頃配信）。最新回「ep.235 この鼓膜と唇 計画」が、24日に配信された。
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番組ではリスナーから寄せられたメールをきっかけに、以前番組に斎藤工がゲスト出演した回でのみちおの振る舞いが、のびのびとした“本来のみちお”の姿だったのではないかと話題になった。
リスナーからのメールでは、この1年のみちおについて「ダメなガキである部分をあまり見せないようになっており、ダルい。出せ」「ただ布川さんに怒られたくないという感情だけで自分を押さえ、余計なことを言わないように日和り続けていた」と指摘しつつ、斎藤出演回では冒頭で褒められたことをきっかけに「みちおが久々に調子に乗り、思いっきり自分の言いたいことを言いたいタイミングで話して、本来のみちおの部分が出ていた」と評価した。
これに対し、みちおは「なんなんだよこいつ！」と反応。しかしメールではさらに、「それっぽい恋愛回答をそれっぽく語るみちお。布川さんの話に変なタイミングで長い相槌をするみちお」といった具体的な観察も挙げられたほか、斎藤による恋愛相談へのコメント「プレゼントはあげる側が幸せ」という印象的な発言と、みちおがホワイトデーのお返しを「荷物」と呼んだ対比も「見事」と分析されていた。
これにみちおは「めちゃくちゃ言うじゃん！」「怒られないようにしようなんて、したことないから」と悪態をつく一方、布川は「いいね〜わかってるね〜」「ここ、もう一回読も」と大喜び。「この人の言うこと全部あってる」とメールの内容を支持した。
さらに布川は、斎藤がみちおの本来の部分を引き出すため、冒頭であえて褒めたのではないかと分析。これに対しみちおは「そんなことないもんね!!!」と叫ぶが、続けて布川に「（斎藤工は）お前のアイデンティティをつついて本音を引き出した」と指摘されると、みちおは「唾をとばしたい!!!」「ぺっぺっぺっ!!!」と独特のリアクションを見せ、2人らしい掛け合いが繰り広げられた。
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番組ではリスナーから寄せられたメールをきっかけに、以前番組に斎藤工がゲスト出演した回でのみちおの振る舞いが、のびのびとした“本来のみちお”の姿だったのではないかと話題になった。
これに対し、みちおは「なんなんだよこいつ！」と反応。しかしメールではさらに、「それっぽい恋愛回答をそれっぽく語るみちお。布川さんの話に変なタイミングで長い相槌をするみちお」といった具体的な観察も挙げられたほか、斎藤による恋愛相談へのコメント「プレゼントはあげる側が幸せ」という印象的な発言と、みちおがホワイトデーのお返しを「荷物」と呼んだ対比も「見事」と分析されていた。
これにみちおは「めちゃくちゃ言うじゃん！」「怒られないようにしようなんて、したことないから」と悪態をつく一方、布川は「いいね〜わかってるね〜」「ここ、もう一回読も」と大喜び。「この人の言うこと全部あってる」とメールの内容を支持した。
さらに布川は、斎藤がみちおの本来の部分を引き出すため、冒頭であえて褒めたのではないかと分析。これに対しみちおは「そんなことないもんね!!!」と叫ぶが、続けて布川に「（斎藤工は）お前のアイデンティティをつついて本音を引き出した」と指摘されると、みちおは「唾をとばしたい!!!」「ぺっぺっぺっ!!!」と独特のリアクションを見せ、2人らしい掛け合いが繰り広げられた。