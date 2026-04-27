背筋×清水崇×板垣李光人、映画『口に関するアンケート』7月3日公開日決定 中村獅童・柄本時生の出演も明らかに
作家・背筋による話題作を原作とした清水崇監督の映画『口に関するアンケート』が、7月3日に公開されることが決定。あわせて本予告と本ポスター、追加キャスト、インスパイアソングが一挙解禁された。
【動画】『口に関するアンケート』予告編
原作は、SNSを中心に「怖すぎて感想が言えない」と話題を呼び、累計32万部を突破した同名小説（ポプラ社）。女性の口元が大きく写された不気味な表紙、奇妙なタイトル、そしてスマートフォンよりも小さいサイズ感――手のひらサイズの装丁と60ページという短さながら、強烈な恐怖体験を提供する“新感覚ホラー”として注目を集めた。
物語は、心霊スポットとして知られる墓地に肝試しに訪れた大学生たちの証言から始まる。翌日、1人の女子大生が忽然と姿を消し、残されたのは食い違う5人の証言のみ。断片的な言葉から浮かび上がる“あの夜の真相”とは何なのか――。
主演は本作が実写映画単独初主演となる板垣李光人。綱啓永、吉川愛、MOMONA（ME:I）、森愁斗（BUDDiiS）、西山智樹（TAGRIGHT）ら、若手注目株が共演する。
さらに、追加キャストとして中村獅童、柄本時生の出演が発表された。獅童は消えた女子大生の行方を追う刑事・草壁役、柄本は真相に迫る週刊誌記者・西役を演じる。いずれも映画オリジナルキャラクターで、物語に新たな視点を加える。
解禁された本予告は、その日の夜に肝試しに行ったという主人公・翔太（板垣）の証言からスタート。「呪われた木」で“何かを口にしてしまった”ことを後悔する姿が描かれ、不穏な空気が広がっていく。彼らのうちの1人がその翌日から姿を消し、不可解な現象が起こり始め、刑事や記者も巻き込みながら、事件は混迷を極めていく。
戦慄、涙、笑顔、喚き、怒り、後悔、パニック――感情をむき出しにした“証言”の数々が、不穏な空気をまといながら観る者に解釈を委ねる。あの夜、彼らに何が起きたのか。そして証言の裏に潜む真相とは――想像をかき立てると同時に、キャスト陣の“怪演”にも期待が高まる内容となっている。
また、予告映像に使用されている楽曲は、4人組ロックバンド・オレンジスパイニクラブが本作のインスパイアソングとして書き下ろした「口」。メンバーは「作品で感じたスピード感やある種のキャッチーさ、どんどん深い所に沈み、抜けられなくなり、逃げ場の無くなる感覚を楽曲から感じ取っていただけるとうれしい」とコメントを寄せ、物語の“逃げ場のない恐怖”を音楽で表現した。
本ポスターでは、6人の大学生が笑顔で並ぶ一方、その頬には不自然な涙が流れ、相反する感情が同居する異様なビジュアルに。「口にしたら、最後」というコピーが、本作の“言ってはいけない結末”への興味を強く喚起する。
“証言”を手がかりに進む新感覚ホラー・ミステリー。観る者の解釈に委ねられる恐怖と真相が、スクリーンで明かされる。
■中村獅童（草壁役）のコメント
今までにない展開に、台本を読み進めても全く先が読めず、ゾクゾクしながら結末に辿り着きました。間違いなく衝撃作です。
私が演じた草壁は、物語を追う刑事の立場にも関わらず、惑わされてしまっていたのか…私の行く末を、どうか劇場で見届けてください。
現場では、久々の共演となる時生くんとの時間がとても楽しみでした!!
また、清水監督とは同い年ということもあり、いつかはご一緒させていただきたいと思っていたので、お声をかけていただいてとてもうれしかったです。
令和No.1の「美しいホラー映画」だと、自信を持ってお届けします。皆さんもぜひ、劇場で清水ワールドをお楽しみください。
■柄本時生（西役）のコメント
「口は災いの元」とはよく言ったもので、証言から物語がつながり、真実が形作られていく台本を読んだ時は、あまりの面白さに心が躍ると同時に、ある種の畏怖（おそれ）を感じたことを覚えています。
私が演じた西という男は、自分の利益になるかどうで物事を判断する、典型的な週刊誌の編集者です。そんな彼がこの物語の中でどう振る舞うのか、ぜひ注目していただければと思います。
中村獅童さんとは、これまでも何度か共演させていただきましたが、幼少期の時に交流があった頃もあり、久しぶりの共演は背筋がピンと伸びる思いでした。
この映画は、怖いです。すごく怖いです。 ぜひ劇場で、この「おそろしさ」を楽しんで観ていただけたらなと思います。
■オレンジスパイニクラブ／スズキナオト（Gt,Cho）のコメント
「証言」という断片的な視点で物語が進んでいく構成が非常に印象的で、台本を読んだとき、少しずつ真相に近づいていく感覚と同時に、逃げ場のない不気味さに不安さえ感じました。
すべてを知ったはずなのに、腑に落ちない。
そんな余韻が強く残る、衝撃的な作品だと感じています。
今回の楽曲「口」では、言葉の不確かさや、プラスにもマイナスにも働く「言霊」をどう曲に落とし込むかを意識しました。
アレンジにおいても、作品で感じたスピード感やある種のキャッチーさ、どんどん深い所に沈み、抜けられなくなり、逃げ場の無くなる感覚を楽曲から感じ取っていただけるとうれしいです。
自分にとってインスパイアソングの制作は初めてでしたが、100%作品に寄り添う事が出来たのも初めての体験だったのですごく新鮮でした。
真実を知ることが、必ずしも救いになるとは限りません。
もしかすると、知らないままでいたほうがよかったこともあるのかもしれない。
この物語に触れた瞬間、僕も、あなた自身もまた「証言者」の一人になります。
ぜひ、公開を楽しみにしていてください。
【動画】『口に関するアンケート』予告編
原作は、SNSを中心に「怖すぎて感想が言えない」と話題を呼び、累計32万部を突破した同名小説（ポプラ社）。女性の口元が大きく写された不気味な表紙、奇妙なタイトル、そしてスマートフォンよりも小さいサイズ感――手のひらサイズの装丁と60ページという短さながら、強烈な恐怖体験を提供する“新感覚ホラー”として注目を集めた。
主演は本作が実写映画単独初主演となる板垣李光人。綱啓永、吉川愛、MOMONA（ME:I）、森愁斗（BUDDiiS）、西山智樹（TAGRIGHT）ら、若手注目株が共演する。
さらに、追加キャストとして中村獅童、柄本時生の出演が発表された。獅童は消えた女子大生の行方を追う刑事・草壁役、柄本は真相に迫る週刊誌記者・西役を演じる。いずれも映画オリジナルキャラクターで、物語に新たな視点を加える。
解禁された本予告は、その日の夜に肝試しに行ったという主人公・翔太（板垣）の証言からスタート。「呪われた木」で“何かを口にしてしまった”ことを後悔する姿が描かれ、不穏な空気が広がっていく。彼らのうちの1人がその翌日から姿を消し、不可解な現象が起こり始め、刑事や記者も巻き込みながら、事件は混迷を極めていく。
戦慄、涙、笑顔、喚き、怒り、後悔、パニック――感情をむき出しにした“証言”の数々が、不穏な空気をまといながら観る者に解釈を委ねる。あの夜、彼らに何が起きたのか。そして証言の裏に潜む真相とは――想像をかき立てると同時に、キャスト陣の“怪演”にも期待が高まる内容となっている。
また、予告映像に使用されている楽曲は、4人組ロックバンド・オレンジスパイニクラブが本作のインスパイアソングとして書き下ろした「口」。メンバーは「作品で感じたスピード感やある種のキャッチーさ、どんどん深い所に沈み、抜けられなくなり、逃げ場の無くなる感覚を楽曲から感じ取っていただけるとうれしい」とコメントを寄せ、物語の“逃げ場のない恐怖”を音楽で表現した。
本ポスターでは、6人の大学生が笑顔で並ぶ一方、その頬には不自然な涙が流れ、相反する感情が同居する異様なビジュアルに。「口にしたら、最後」というコピーが、本作の“言ってはいけない結末”への興味を強く喚起する。
“証言”を手がかりに進む新感覚ホラー・ミステリー。観る者の解釈に委ねられる恐怖と真相が、スクリーンで明かされる。
■中村獅童（草壁役）のコメント
今までにない展開に、台本を読み進めても全く先が読めず、ゾクゾクしながら結末に辿り着きました。間違いなく衝撃作です。
私が演じた草壁は、物語を追う刑事の立場にも関わらず、惑わされてしまっていたのか…私の行く末を、どうか劇場で見届けてください。
現場では、久々の共演となる時生くんとの時間がとても楽しみでした!!
また、清水監督とは同い年ということもあり、いつかはご一緒させていただきたいと思っていたので、お声をかけていただいてとてもうれしかったです。
令和No.1の「美しいホラー映画」だと、自信を持ってお届けします。皆さんもぜひ、劇場で清水ワールドをお楽しみください。
■柄本時生（西役）のコメント
「口は災いの元」とはよく言ったもので、証言から物語がつながり、真実が形作られていく台本を読んだ時は、あまりの面白さに心が躍ると同時に、ある種の畏怖（おそれ）を感じたことを覚えています。
私が演じた西という男は、自分の利益になるかどうで物事を判断する、典型的な週刊誌の編集者です。そんな彼がこの物語の中でどう振る舞うのか、ぜひ注目していただければと思います。
中村獅童さんとは、これまでも何度か共演させていただきましたが、幼少期の時に交流があった頃もあり、久しぶりの共演は背筋がピンと伸びる思いでした。
この映画は、怖いです。すごく怖いです。 ぜひ劇場で、この「おそろしさ」を楽しんで観ていただけたらなと思います。
■オレンジスパイニクラブ／スズキナオト（Gt,Cho）のコメント
「証言」という断片的な視点で物語が進んでいく構成が非常に印象的で、台本を読んだとき、少しずつ真相に近づいていく感覚と同時に、逃げ場のない不気味さに不安さえ感じました。
すべてを知ったはずなのに、腑に落ちない。
そんな余韻が強く残る、衝撃的な作品だと感じています。
今回の楽曲「口」では、言葉の不確かさや、プラスにもマイナスにも働く「言霊」をどう曲に落とし込むかを意識しました。
アレンジにおいても、作品で感じたスピード感やある種のキャッチーさ、どんどん深い所に沈み、抜けられなくなり、逃げ場の無くなる感覚を楽曲から感じ取っていただけるとうれしいです。
自分にとってインスパイアソングの制作は初めてでしたが、100%作品に寄り添う事が出来たのも初めての体験だったのですごく新鮮でした。
真実を知ることが、必ずしも救いになるとは限りません。
もしかすると、知らないままでいたほうがよかったこともあるのかもしれない。
この物語に触れた瞬間、僕も、あなた自身もまた「証言者」の一人になります。
ぜひ、公開を楽しみにしていてください。