子犬さんたちの微笑ましい光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で36万回再生を突破し、「天国かよ」「羨ましすぎる」「前世でどんな徳積んだんや」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：家に『ヤクルトレディ』が訪問してきた結果→畑で遊んでいた子犬たちが…仕事にならない『まさかの光景』】

畑で遊んでいた子犬たちが…

YouTubeチャンネル「471687」の投稿主さんは、『リキ』ちゃん、『モモ』ちゃん、『ユズ』ちゃんという山陰柴犬と暮らしています。今回は、自宅で生まれた4匹の子犬たちが主役です。

自宅の畑でじゃれあっていたという子犬さん。遊び盛りの子犬さんたちは、とっても元気！ワンプロの真似事をしながら遊んでいると、突然お客さんが現れました。

お客さんの来訪に気付いた子犬たちは、耳をピンと立てて様子を伺っていたそうです。安全で優しそうだと判断したのか、1匹、また1匹とお客さんの元へ歩み寄る子犬さん。子犬たちがわらわらと集まった先にいたのは…。

転がりながらヤクルトレディの元へ

お客さんとは、営業中のヤクルトレディさんでした。たくさんの子犬たちを目にしたヤクルトレディさんは、「ごめんなさいね、大丈夫ですか？」とご挨拶。その声色の優しさに、子犬さんたちの警戒心も更に溶けたようです。

ヤクルトレディさんの足元に群がり、「こんにちは！」とご挨拶。中には、もみくちゃになって転んでしまう子犬さんも…。敷地内へと進んでいくヤクルトレディさんを取り囲みながら、一緒になって移動することになったのでした。犬好きにとって天国のような光景に、思わず羨ましさがこみあげます…！

熱烈な歓迎っぷりにホッコリ

子犬さんたちは、ヤクルトレディさんが家の中に入るまでくっついて歩いたそう。ピョンピョン飛び上がりながら、熱烈大歓迎したそうです。

現在、子犬さんたちは成犬になってそれぞれの道を歩んでいるとのこと。兄弟が再会したときには、大喜びではしゃぎまわっていたといいます。一方、自宅では新たな子犬さんが生まれ、再び賑やかな暮らしを営んでいるそうですよ♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「こんな犬いっぱい来たら笑っちゃうw」「勢い余って転がっちゃってる子いて草」「俺、ヤクルトレディになるわ」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「471687」には、山陰柴犬さんたちの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「471687」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。