米国とイランの戦闘終結へ向けた２度目の直接協議は、期待された仲介国パキスタンでの開催が実現しなかった。

パキスタンを通した外交的な接触は今後も続く見通しだが、米イランの主張の隔たりは大きい。ホルムズ海峡を巡る軍事的な緊張が続く中、交渉の先行きには行き詰まり感が漂っている。（ワシントン 栗山紘尚、バンコク 吉形祐司）

イランのアッバス・アラグチ外相は２５日、パキスタンの首都イスラマバードで、シャバズ・シャリフ首相や軍トップで仲介の中心的役割を担うアシム・ムニール総司令官、ムハンマド・ダール副首相兼外相と２時間にわたって協議した。

イランのマスード・ペゼシュキアン大統領も２５日、シャリフ氏と電話で会談。パキスタン首相府によると、両氏は「詳細な意見交換」を行い、シャリフ氏は米イランの戦闘終結に向けて「誠実で真剣な取り組み」を続ける考えを強調した。ペゼシュキアン氏はパキスタンの「多大な貢献」に謝意を示したという。

ただ、海上封鎖やイランの核開発などを巡り、米イラン間の溝は深い。

イラン大統領府の発表によると、ペゼシュキアン氏は米軍によるイラン関係船舶を対象とした海上封鎖に触れ、「圧力や脅威、海上封鎖がある限り、交渉には入らない」と明言。イラン軍のアミール・ハタミ司令官は同日、国営テレビのアラビア語放送で「海上封鎖や海賊行為を続けるなら、強力な反撃に直面する」と警告した。

米国も強硬姿勢を崩していない。トランプ大統領は、戦闘が終結するまで海上封鎖を継続する考えを示している。トランプ氏は２５日、スティーブン・ウィトコフ中東担当特使ら代表団のパキスタン派遣を中止した理由について、「時間の無駄で、仕事量も多すぎる」と強調した。

水面下では条件闘争か

対立が続く一方、トランプ氏は２５日、米代表団の派遣中止を決定した直後、イラン側から「新たな優れた提案」が示されたことを明らかにした。内容は「不十分だ」とも述べた。２度目の直接協議は実現しなかったが、水面下では条件闘争が繰り広げられていることが示唆された。

イラン国営通信などがアラグチ氏のパキスタン再訪を伝えるなど、米イラン双方ともに協議を継続する意思はあるとみられ、打開策が見いだせるかどうか、今後の展開が注目される。