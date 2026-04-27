◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 4-1 DeNA(26日、横浜スタジアム)

巨人の井上温大投手が、今季4登板目となる26日のDeNA戦に先発登板。3回までパーフェクトに抑えるなど6回1失点の好投で今季2勝目をあげました。

試合後のヒーローインタビューに登場した井上投手は「岸田(行倫)さんが引っ張ってくれて、先頭バッターをしっかり切ることができたので、そこがよかったなと思います」と笑顔。この日の直球の状態に手応えを明かし、「強弱をつけて投げようと思っていました」と好投の要因についても明かしました。

この日の巨人に先制点をもたらしたのは、井上投手と同世代の選手たちの躍動。2回に併殺打で2アウト走者なしと追い込まれるも、2歳下の平山功太選手が2塁打で出塁し、同い年の小濱佑斗選手が先制タイムリーとしました。小濱選手はこの一打について「同じ歳の(井上)温大が投げているので、先制してあげたかった。いいところに飛んでくれて、平山も良く走ってくれました」とコメント。井上投手も「近い世代がああやって必死に点を取ってくれている姿を見て。自分もなんとか0に抑えて、勝ちに導こうと思って投げていました」と、互いに支え合う姿をのぞかせました。

6回には1点差に迫られるも「まだ勝っていると自分に言い聞かせて、冷静に落ち着いて低めに投げきることができました」と振り返った井上投手。28日から始まる9連戦に向けても「毎試合毎試合、全力の応援でこれからもお願いします」とファンに呼びかけ、これに応えるように大きな歓声があがりました。