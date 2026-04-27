天下人・豊臣秀吉…ではなく、その弟・秀長が主人公！これまでになかった視点からダイナミックに描く大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。兄を支え続けた“もう一人の豊臣”にスポットが当たることで映し出される新たな戦国の世界が話題です。そこで歴史家で作家・評論家の濱田浩一郎さんに、ドラマをもっと楽しむための”ツボ”を解説していただきました。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…『豊臣兄弟！』視聴者が不穏を予感した冒頭シーンはこちら

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僧侶の首を刎ねる生々しい描写が

大河ドラマ『豊臣兄弟！』第16話は「覚悟の比叡山」。

元亀2年（1571）9月、織田信長は自身に敵対し、浅井・朝倉方に加勢した比叡山延暦寺を焼き討ちしました。

信長の家臣・太田牛一が著した信長の一代記『信長公記』には、織田軍が叡山の根本中堂、三王二十一社を焼き払い、僧侶らの首を刎ねる様が描かれています。

僧侶らの首は持ち運ばれて、信長の眼前に置かれたとのこと。

女性や子供も容赦なく…

僧侶以外の多くの「美女・小童」（女性や子供）は捕えられ、引き据えられます。



『秀吉と秀長 天下統一の軌跡』（著：濱田浩一郎／内外出版社）

彼女らは「悪僧は殺されても仕方がないとして、我々はお助けください」と命乞いをしますが、信長は許容することなく、斬首を命じるのでした。

そのため『信長公記』には数千の死体が辺りに散乱したと記されています。

『信長記』（江戸時代初期の儒学者・小瀬甫庵が記した信長の伝記）には老僧やその他の僧侶が斬首・捕縛されたことは書かれていますが『信長公記』のように命乞いする「美女・小童」が惨殺されたとは記されていません。

「僧徒の輩」を斬り捨て

さて、江戸時代初期に成立した『織田軍記』（著者は遠山信春）を見てみましょう。

織田軍が叡山の「僧徒の輩」を斬り捨て、攻め上り放火する様が記されています。

しかしながら、『信長公記』に記述されているような凄惨な描写はありません。

そうしたことを考えれば『信長公記』が一番生々しい描写になっていると言えるでしょう。

信長の暗殺を狙った人物とは

『織田軍記』には無双の大力・強弓の僧侶「金剛相模」が弓矢にて2度も信長を狙う逸話が掲載されています。

しかし「一矢」は信長の乗馬に命中（馬は死亡）、「二矢」は信長が腰かけていた石に当たり、信長を殺害することはできませんでした。

信長暗殺に失敗した相模は姿をくらませ、行方知れずとなります。

『織田軍記』は史料的価値は高くありませんが『信長公記』にはない逸話も収載されており、興味深い史料ではあります。

（主要参考文献一覧）

・桐野作人『織田信長』（KADOKAWA、２０１４年）

・濱田浩一郎『秀吉と秀長 天下統一の軌跡』（内外出版社、２０２５年）