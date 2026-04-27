◆米女子プロゴルフツアー メジャー今季初戦 シェブロン選手権 最終日（２６日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、７０の勝みなみ（明治安田）、７１の竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）が通算４アンダーで日本勢最上位の１２位に入った。今季開幕から続いた日本勢の連続トップ１０入りは９試合目で止まった。

山下美夢有（花王）、岩井明愛（あきえ、ホンダ）はともに７４で通算３アンダーの２１位、７０の馬場咲希（サントリー）は２アンダーの２７位。７２の吉田優利（エプソン）、７４の原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス）、７５の神谷そら（郵船ロジスティクス）はそれぞれイーブンパーの３８位だった。

７５の古江彩佳（富士通）は２オーバーの４９位。昨年覇者の西郷真央（島津製作所）は７４、笹生優花（アース製薬）は８１でともに４オーバーの５９位に終わった。

ネリー・コルダ（米国）が７０で通算１８アンダーに伸ばし、初日から首位を守る完全優勝で２年ぶりの大会制覇。ツアー１７勝目、メジャー３勝目を挙げ、優勝賞金１３５万ドル（約２億１５００万円）を獲得した。